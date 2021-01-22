ФОТО | Анфиса Чехова опять отдыхает и возбуждает поклонников наготой

Лучше всего в этом случае помогают снимки, на которых она позирует полуобнаженной. Телеведущая отправилась отдохнуть в Сочи и решила порадовать поклонников новой фотосессией. 43-летняя Анфиса сфотографировалась в одних трусиках, стоя у окна в номере отеля. Обнаженную грудь телеведущая скромно прикрыла простыней. За окном в этот момент бушевало Черное море.

“Стою у окна и думаю, что море лучше любого психолога успокаивает, наполняет мудростью и энергией, гармонизирует и приводит мысли в порядок. Просто ежедневно смотреть на бушующие волны, и все встает на свои места”, — написала Чехова в подписи к снимку.

Поклонники засыпали Анфису комплиментами: “Есть ли кто-нибудь красивее, милее, умнее, и сексуальнее чем Анфиса?”, “Невероятно красивая”, “Анфиса, вы секси”. Кто-то поинтересовался у телеведущей: что скажет 8-летний сын Соломон, если увидит эти откровенные снимки. “Говорит, что у мамы красивая пухлая попочка”, — пошутила телеведущая. А одна из поклонниц заметила, что без простыни Анфиса выглядела бы куда эффектнее. “Без простыни меня бы предали анафеме мои святые подписчики”, — ответила ей Чехова.