Что общего у свадьбы Катерины Шпицы и нового фильма о Джеймсе Бонде?

В свежем интервью Шпица рассказала, что весной 2020 года должна была изменить свой семейный статус. Бракосочетанию помешала пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения. Свадьбу пришлось отменить.

“Мне хочется торжества. Но не праздника ради праздника. А хочется торжества, хочется запомнить этот день”, — призналась Катерина. По мнению знаменитости, и сейчас не время для свадьбы. Катерина считает, что это может быть небезопасно для пожилых родственников ее избранника. Ко всему прочему Шпица не хочет выходить замуж в маске. Когда теперь планирует пойти под венец, актриса не сообщила.

Почти та же история происходит с 25-м фильмом “бондианы”. Он был готов уже в прошлом году, но из-за пандемии премьеру пришлось перенести с весны на осень. А потом на весну этого года. И вот опять: премьера вновь перенесена — на этот раз на осень 2021.

Для однних не верямя для свадьбы, для других “Не время умирать”. Так и живем с отложенной на будущее “мирной” жизнью.