"А я люблю женатого": что известно о возможном избраннике Полины Гагариной

Саунд-продюсер Владимир Чиняев работает под псевдонимом ChinKong. Кроме Гагариной, он сотрудничает со многими другими звездами — группой “Дискотека Авария”, Эмином Агаларовым, Филиппом Киркоровым, Анжеликой Варум и Леонидом Агутиным. В отличие от Полины, ежедневно публиковавшей в Инстаграме фотографии из отпуска, Чиняев не спешил афишировать, что отдыхает на экзотических островах. “Он до сих пор женат, у него есть маленький ребенок, — рассказал знакомый Чиняева.

Из-за нового кавалера певицы очень переживает ее экс-супруг Дмитрий Исхаков. Фотограф возмутился в соцсетях: мол, бывшая улетела на Мальдивы с любовником и взяла с собой маленькую дочь Мию, не поставив отца ребенка в известность.

“Я по-прежнему не планирую публично обсуждать наш развод с Полиной Гагариной, — написал в своем Инстаграме Исхаков. — Однако второй день подряд мне звонят журналисты. Поясняю. Я был вынужден в интересах своего ребенка подать заявление на запрет выезда за пределы РФ в соответствии со своими правами и законом. Во-первых, меня никто не поставил в известность, что мой ребенок куда-то летит. Я узнал об этом от третьих лиц. (Согласитесь, это само по себе дико. Со мной никто не советовался и ничего не обсуждал.) Я отправил официальный запрос, в котором просил уточнить, в сопровождении кого, в каком составе, в какую страну, каким видом транспорта и на какой период времени наша дочь улетает. Ответа я не получил. Мия не любит и не очень хорошо переносит длительные перелеты, и всем членам семьи это прекрасно известно. Текущая обстановка с пандемией также совершенно не в пользу далеких поездок.

Во-вторых, и это очень важно, слухи ходят разные, я опасаюсь, что в поездке их собирается сопровождать человек, статус которого мне совершенно не ясен. А вы бы отпустили своего маленького ребенка с совершенно посторонним человеком?”

Впрочем, подписчики успокоили Исхакова: дескать, девочка там с мамой, а уж она не допустит, чтобы ребенку в поездке было некомфортно.