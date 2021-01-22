22.01.2021, 15:56
ВИДЕО | Канадку напугала белка с ножом, оказавшаяся у нее во дворе
Pexels
Жительница Торонто Андреа Даймонд увидела у себя во дворе довольно странное зрелище: на деревянной перегородке сидела самая обычная белка, но в лапках она держала нож для чистки овощей, пишет Новости Mail.ru.
Зверек обнюхивал и лизал лезвие, которым, очевидно, до этого резали что-то аппетитное. Андреа вспомнила, что сама оставила нож на улице, сообщает UPI.
Белка какое-то время пыталась грызть рукоятку, но затем оставила это невкусное предприятие и отправилась восвояси. Даймонд сообщила, что животное не поранилось.