ВИДЕО | Канадку напугала белка с ножом, оказавшаяся у нее во дворе

Зверек обнюхивал и лизал лезвие, которым, очевидно, до этого резали что-то аппетитное. Андреа вспомнила, что сама оставила нож на улице, сообщает UPI.



Белка какое-то время пыталась грызть рукоятку, но затем оставила это невкусное предприятие и отправилась восвояси. Даймонд сообщила, что животное не поранилось.

