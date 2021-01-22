“Беня! Держи хвост пистолетом!”: русскоязычные пользователи устроили флешмоб в Instagram Бена Аффлека(2)
После появления новостей о расставании голливудского актера и режиссера Бена Аффлека c Аной де Армас русскоязычные пользователи и пользовательницы Instagram начали массово оставлять комментарии под его публикациями.
“Беня! Держи хвост пистолетом”; “Бен, все будет! Она еще сто раз пожалеет”; “Бен, ты лучший, она тебя не достойна”; “А рецептами блюд, которые могут побороть тоску никто еще не делился?”; “А где гадалки? Верну любимую по фото?” — написали поклонники.
Многие из тех, кто обратился к Аффлеку, пригласили его к себе в гости и пообещали помочь в поиске новой любви: “Беня, давай к нам в горный Алтай приезжай, мы тут тебе быстро сердце залатаем”; “Бен, приезжай во Владивосток, развею твою печаль”; “Беня, держись! Будь мужиком! Приезжай, пельменями и фирменным Наполеоном накормлю!”; “Ярославль — прекрасный город, Бен! Приезжай. У нас намечается оттепель, будет всего -1°C. Сгоняем в Белкино, покатаемся на горках, я тебя научу щи варить, полки прибивать, стиралку чинить”; “Я тоже Анна, но не все мы Ани одинаковые! Накормлю, обогрею”; “Уважаемый Бен (не знаю как Вас по батюшке), прекращайте грустить и приезжайте в Тверь. Моей маме нужен зять, а вы вроде ниче такой”.
Подключились к флэшмобу и не только российские поклонники: “Бен, из Беларуси с любовью! Приезжайте сюда!!! Спасите белорусов от последнего диктатора Европы и мое сердце от одиночества!”
Однако ни на один из комментариев Аффлек не ответил, отметила с печалью одна из пользовательниц: “Столько девушек написали тебе Беня, хоть бы одной ответил”.
Часть комментаторов напомнила, что Аффлек известен по своим ролям супергероев и призвала его соответствовать суровому образу:
“А мне она вообще сразу не понравилась! Глаза хииитрые, да и готовит наверно плохо. Ну ее, Бенечка! Найдем тебе лучше! Не грусти, Бэтмен ты в конце концов или что?!”; “Только вперед, ни шагу назад. Ты же Сорвиголова, жизнь продолжается”; “Бэтмен ему идет больше. Как бы печально не звучало: герой Бэтмен всегда должен быть один”.
Некоторые пользователи также вспомнили в комментариях о проблемах Аффлека с алкоголем. После тяжелого развода с Дженнифер Гарнер, обвинившей его в измене, поклонники и журналисты часто обращали внимание на мрачный и неухоженный внешний вид актера.
После начала новых отношений светская хроника обратила внимание на улучшение в настроении и внешнем виде Аффлека. Новое расставание вызвало тревогу у тех, кто следил за этой частью жизни знаменитости.
“Не бухай. Встретишь свою любовь”; “Девы, какие там новости? Бен вышел из запоя? А то я увидела репортаж по Рен-ТВ и распереживалась…”; “Только не пей. Или не пой. Или не ной”, — выражали свою озабоченность пользователи.
Обилие русскоязычных комментариев под записями Аффлека вызвало недоумение у англоязычной части подписчиков. Они сравнили происходящее с активизацией русскоязычных пользователей в Instagram после новостей об уходе актера Брэдли Купера от модели Ирины Шейк к певице Леди Гаге.
Тогда флешмоб россиян в аккаунтах американских звезд получил название “Гага-чат”. Этот же термин англоязычные комментаторы использовали и для описания текущей ситуации: “Что происходит? Не понимаю, кто-нибудь расскажите мне. Возвращение “Гага-чата”.