В HBO опять взялись за "Игру престолов"?

В основу картины ляжет серия фэнтезийных новелл “Повести о Дунке и Эгге” авторства Джорджа Мартина. Действие новелл разворачивается за 90 лет до событий, произошедших в цикле романов Мартина “Песнь льда и пламени”. Главные герои — рыцарь Дункан Высокий и молодой принц Эйегон Таргариен.

Сам писатель и представители HBO пока не комментировали производства приквела, однако источники Variety заявляют, что сериал находится на ранней стадии разработки.

Осенью 2020-го стало известно о том, что телекомпания HBO снимет приквел к “Игре престолов”, который будет называться “Дом дракона”. Он основан на книге Мартина “Пламя и кровь”.

События в романе развиваются за 300 лет до действий, описанных в серии фэнтези-романов “Песнь льда и пламени”. Премьера сериала запланирована на 2022 год.