Кети Топурия во второй раз стала мамой и уже придумала необычное имя для сына

Кети Топурия довольно долго скрывала интересное положение, не желая сообщать приятное известие широкой публике. Но на последних месяцах все же сдалась и стала публиковать “беременные” фото. А вчера “СтарХиту” стало известно, что артистка родила сына. Букально несколько часов назад звезда сама опубликовала фото, на котором видны ножки младенца.

“Адам. 21.01.2021”, — подписала кадр звезда.

Поклонники поспешили поздравить певицу с радостным событием. “Какое чудо! От всей души желаю малышу счастья и здоровья”; “Ребенок родился в очень красивую дату. Значит, его ждет большое будущее”; “Кети, вам так повезло. Теперь вы дважды мама, и это большая радость”, — делились мнениями фанаты.

Напомним, что у артистки уже есть старшая дочь Оливия от бизнесмена Льва Гейхмана. Супруги давно расстались, но смогли сохранить хорошие отношения. Сейчас они вместе заботятся о дочери.

Нынешним избранником Кети является дипломат Лев Деньгов. Влюбленные долго скрывали свои отношения, но потом журналисты все-таки выяснили имя избранника артистки. В социальных сетях Топурия то и дело рассказывает, как сильно ей повезло с возлюбленным.