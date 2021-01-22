Секс
22.01.2021, 21:43

Новый тренд — этичное порно. Что это вообще такое?

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Порно почти всегда транслирует ложные представления о сексе, именно поэтому всегда говорят о том, что его не стоит воспринимать буквально, — предупреждает mail.ru. Лучший путь — относиться к фильмам для взрослых как к художественному кино, в котором важны только сценарий и актерская игра.


Оно максимально приближено к жизни и способно дать представление о настоящем сексе как чувственном акте между людьми, а не наборе акробатических позиций, подобранных таким образом, чтобы открыть камере как можно более широкий обзор на гениталии актеров.

Такие фильмы демонстрируют разнообразие видов ласк, не ограничиваются стандартами красоты, определяющими вес, рост, размер груди, цвет волос или даже характер интимной стрижки актеров.

В этичном порно нередкими являются ситуации, когда на месте актеров оказываются реальные пары или люди, не связанные с порноиндустрией, но заинтересованные в таком опыте.

В отличие от “обычного” порно фокус этичного (или, как его еще называют, феминистского) направлен сразу на обоих партнеров, на процесс и контекст взаимодействия.

Для обычного порно характерен фокус на проникновении и фрикциях, реакции женщины (часто фальшивой) и эякуляции мужчины в различных формах. Мужчины зачастую показаны только частично, с акцентом на зону половых органов — этот прием позволяет мужчинам при просмотре порно как бы “вжиться” в роль актера, который овладевает девушкой на экране.

Феминистское порно снято не “для мужчин”, как обычное, а для того, чтобы продемонстрировать секс во всей красе, ведь, если честно, он по-настоящему прекрасен.


Почему нельзя обойтись прежним, ведь оно, кажется, всех устраивает? К сожалению, порно — индустрия в целом очень проблемная. И помимо паразитирования на представлениях мужчин и женщин об идеальном сексе, имеет массу проблем во внутренней кухне. Порно — это очень часто (но, справедливости ради, не всегда) история о насилии, принуждении, шантаже, рабстве, нарушении частной жизни и приватности данных.

В начале семидесятых фильм “Глубокая глотка” завоевал сердца сотен тысяч зрителей — историю о домохозяйке, обнаружившей эрогенную зону у себя в горле, даже крутили на больших экранах. Порно стало частью массовой культуры и огромным шагом вперед для сексуальной революции.

Однако спустя какое-то время оказалось, что вся карьера главной героини “Глотки” связана с насилием и принуждением.

Тогда-то мир и узнал, что сексуальная свобода в медиа не всегда пестрит цветами радуги. С тех пор прошло почти полвека, порноиндустрия сегодня — это уже далеко не один фильм, а тонны терабайт видео, а порностудии — не один ноутбук с доступом в интернет, а гигантские корпорации по производству контента с пометкой 18+.

Не так давно в New York Times опубликовали статью под названием “Дети PornHub” — расследование американского журналиста о том, как крупнейший порносайт монетизирует видео с несовершеннолетними и сценами реального насилия.

При просмотре случайного порноролика из интернета тебе наверняка и в голову не придет, что происходящее на экране может быть результатом шантажа, принуждения, эмоционального или физического насилия. И, к сожалению, будучи зрителем, практически невозможно понять, снято ли порно легально и с соблюдением всех принципов этики.

Однако можно развивать в себе осознанность, которая пригодится не только при просмотре интимных видео, но и в других сферах жизни.


Все актеры совершеннолетние.
Несмотря на то что возраст сексуального согласия в России — 16 лет, все люди, принимающие участие в съемках порнофильма, должны быть совершеннолетними. В разных странах этот возраст тоже может быть разным, в России — 18 лет, а в некоторых штатах США, например, 21.

Актеры отдают себе полный отчет о своих действиях. А значит, на момент подписания контракта и самих съемок не находятся под воздействием алкоголя или наркотиков, а также дают добровольное согласие на участие.

Актеры дали согласие не только на съемки, но и на каждую отдельную сцену. А значит, не может быть никаких сюрпризов: если актрисой был согласован вагинальный секс, в середине съемок он не может вдруг измениться на анальный.

У порно, как и у любого фильма, есть четкий план — сценарий, и ему необходимо следовать в том числе и из соображений безопасности.

Актеры получили оплату в полном размере. Съемки в порно — это точно такая же работа, как и все остальные. Гонорары с актерами оговариваются отдельно, а контракт, который заключает актер или актриса со студией, является гарантом выплаты.

На съемочной площадке обеспечены безопасные условия труда. Это означает и присутствие медика на площадке, и наличие свежих справок о ЗППП у всех актеров. Также в контракте прописывается метод контрацепции, который каждый из актеров выбирает исходя из собственных потребностей.

1. Плата за контент.

Платная подписка на крупные студии, в работе которых можно быть уверенным, — это единственный способ борьбы с пиратством в отношении видео с пометкой 18+.

Крупнейшие хостинговые сервисы, например PornHub, предоставляют возможность оформить платную подписку и получить доступ к премиум-роликам, однако в то же время на этих платформах размещаются тысячи терабайт бесплатного контента, который при публикации не проверяют должным образом.

Деньги от подписок идут на работу всех участников, задействованных при создании видео, а значит, выступают гарантом качества выпускаемого контента.

2. Законность деятельности.

У секс-работников нет профсоюзов, нет защитников и начальства, куда можно пожаловаться. К тому же из-за незаконности деятельности по созданию порновидео, актеры часто не имеют страховок, вынуждены работать без трудового договора.

Изменить эти нюансы можно только на государственном уровне, внеся соответствующие правки в законодательство. Родина этичного порно — Швеция, секс-работники там защищены законом.

3. Навязанные “обычным” порно привычки.

Клиповость, интенсивность, стремительно развивающийся сюжет, монтаж самых ярких моментов — это то, чем нас годами “кормила” порноиндустрия.

Феминистское порно в сравнении с “обычным” может показаться обывателю более искренним, но и в то же время скучным. В нем снимаются обычные люди, съемка часто носит бытовой характер, сюжетность эпизодов выстроена таким образом, что между первым появлением героев в кадре и непосредственно сексом может пройти не один десяток минут.

В конечном итоге этичное порно может даже не возбудить зрителя из-за сложившихся привычек потребления. Изменить их можно, но без должного желания и усилий эта идея будет обречена на провал.

Порно — это, конечно же, неплохо. Но выбирать и смотреть его нужно с умом, подкармливая мозг позитивными и реалистичными примерами, которые будут становиться проводником в собственную сексуальную жизнь, а не барьером из иллюзий на пути к ней.

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