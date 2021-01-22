Новый тренд — этичное порно. Что это вообще такое?(2)
Такие фильмы демонстрируют разнообразие видов ласк, не ограничиваются стандартами красоты, определяющими вес, рост, размер груди, цвет волос или даже характер интимной стрижки актеров.
В этичном порно нередкими являются ситуации, когда на месте актеров оказываются реальные пары или люди, не связанные с порноиндустрией, но заинтересованные в таком опыте.
В отличие от “обычного” порно фокус этичного (или, как его еще называют, феминистского) направлен сразу на обоих партнеров, на процесс и контекст взаимодействия.
Для обычного порно характерен фокус на проникновении и фрикциях, реакции женщины (часто фальшивой) и эякуляции мужчины в различных формах. Мужчины зачастую показаны только частично, с акцентом на зону половых органов — этот прием позволяет мужчинам при просмотре порно как бы “вжиться” в роль актера, который овладевает девушкой на экране.
Феминистское порно снято не “для мужчин”, как обычное, а для того, чтобы продемонстрировать секс во всей красе, ведь, если честно, он по-настоящему прекрасен.
В начале семидесятых фильм “Глубокая глотка” завоевал сердца сотен тысяч зрителей — историю о домохозяйке, обнаружившей эрогенную зону у себя в горле, даже крутили на больших экранах. Порно стало частью массовой культуры и огромным шагом вперед для сексуальной революции.
Однако спустя какое-то время оказалось, что вся карьера главной героини “Глотки” связана с насилием и принуждением.
Тогда-то мир и узнал, что сексуальная свобода в медиа не всегда пестрит цветами радуги. С тех пор прошло почти полвека, порноиндустрия сегодня — это уже далеко не один фильм, а тонны терабайт видео, а порностудии — не один ноутбук с доступом в интернет, а гигантские корпорации по производству контента с пометкой 18+.
Не так давно в New York Times опубликовали статью под названием “Дети PornHub” — расследование американского журналиста о том, как крупнейший порносайт монетизирует видео с несовершеннолетними и сценами реального насилия.
При просмотре случайного порноролика из интернета тебе наверняка и в голову не придет, что происходящее на экране может быть результатом шантажа, принуждения, эмоционального или физического насилия. И, к сожалению, будучи зрителем, практически невозможно понять, снято ли порно легально и с соблюдением всех принципов этики.
Однако можно развивать в себе осознанность, которая пригодится не только при просмотре интимных видео, но и в других сферах жизни.
Актеры отдают себе полный отчет о своих действиях. А значит, на момент подписания контракта и самих съемок не находятся под воздействием алкоголя или наркотиков, а также дают добровольное согласие на участие.
Актеры дали согласие не только на съемки, но и на каждую отдельную сцену. А значит, не может быть никаких сюрпризов: если актрисой был согласован вагинальный секс, в середине съемок он не может вдруг измениться на анальный.
У порно, как и у любого фильма, есть четкий план — сценарий, и ему необходимо следовать в том числе и из соображений безопасности.
Актеры получили оплату в полном размере. Съемки в порно — это точно такая же работа, как и все остальные. Гонорары с актерами оговариваются отдельно, а контракт, который заключает актер или актриса со студией, является гарантом выплаты.
На съемочной площадке обеспечены безопасные условия труда. Это означает и присутствие медика на площадке, и наличие свежих справок о ЗППП у всех актеров. Также в контракте прописывается метод контрацепции, который каждый из актеров выбирает исходя из собственных потребностей.
1. Плата за контент.
Платная подписка на крупные студии, в работе которых можно быть уверенным, — это единственный способ борьбы с пиратством в отношении видео с пометкой 18+.
Крупнейшие хостинговые сервисы, например PornHub, предоставляют возможность оформить платную подписку и получить доступ к премиум-роликам, однако в то же время на этих платформах размещаются тысячи терабайт бесплатного контента, который при публикации не проверяют должным образом.
Деньги от подписок идут на работу всех участников, задействованных при создании видео, а значит, выступают гарантом качества выпускаемого контента.
2. Законность деятельности.
У секс-работников нет профсоюзов, нет защитников и начальства, куда можно пожаловаться. К тому же из-за незаконности деятельности по созданию порновидео, актеры часто не имеют страховок, вынуждены работать без трудового договора.
Изменить эти нюансы можно только на государственном уровне, внеся соответствующие правки в законодательство. Родина этичного порно — Швеция, секс-работники там защищены законом.
3. Навязанные “обычным” порно привычки.
Клиповость, интенсивность, стремительно развивающийся сюжет, монтаж самых ярких моментов — это то, чем нас годами “кормила” порноиндустрия.
Феминистское порно в сравнении с “обычным” может показаться обывателю более искренним, но и в то же время скучным. В нем снимаются обычные люди, съемка часто носит бытовой характер, сюжетность эпизодов выстроена таким образом, что между первым появлением героев в кадре и непосредственно сексом может пройти не один десяток минут.
В конечном итоге этичное порно может даже не возбудить зрителя из-за сложившихся привычек потребления. Изменить их можно, но без должного желания и усилий эта идея будет обречена на провал.
Порно — это, конечно же, неплохо. Но выбирать и смотреть его нужно с умом, подкармливая мозг позитивными и реалистичными примерами, которые будут становиться проводником в собственную сексуальную жизнь, а не барьером из иллюзий на пути к ней.