Новый тренд — этичное порно. Что это вообще такое?





Оно максимально приближено к жизни и способно дать представление о настоящем сексе как чувственном акте между людьми, а не наборе акробатических позиций, подобранных таким образом, чтобы открыть камере как можно более широкий обзор на гениталии актеров.

Такие фильмы демонстрируют разнообразие видов ласк, не ограничиваются стандартами красоты, определяющими вес, рост, размер груди, цвет волос или даже характер интимной стрижки актеров.

В этичном порно нередкими являются ситуации, когда на месте актеров оказываются реальные пары или люди, не связанные с порноиндустрией, но заинтересованные в таком опыте.

В отличие от “обычного” порно фокус этичного (или, как его еще называют, феминистского) направлен сразу на обоих партнеров, на процесс и контекст взаимодействия.

Для обычного порно характерен фокус на проникновении и фрикциях, реакции женщины (часто фальшивой) и эякуляции мужчины в различных формах. Мужчины зачастую показаны только частично, с акцентом на зону половых органов — этот прием позволяет мужчинам при просмотре порно как бы “вжиться” в роль актера, который овладевает девушкой на экране.

Феминистское порно снято не “для мужчин”, как обычное, а для того, чтобы продемонстрировать секс во всей красе, ведь, если честно, он по-настоящему прекрасен.





Почему нельзя обойтись прежним, ведь оно, кажется, всех устраивает? К сожалению, порно — индустрия в целом очень проблемная. И помимо паразитирования на представлениях мужчин и женщин об идеальном сексе, имеет массу проблем во внутренней кухне. Порно — это очень часто (но, справедливости ради, не всегда) история о насилии, принуждении, шантаже, рабстве, нарушении частной жизни и приватности данных.

В начале семидесятых фильм “Глубокая глотка” завоевал сердца сотен тысяч зрителей — историю о домохозяйке, обнаружившей эрогенную зону у себя в горле, даже крутили на больших экранах. Порно стало частью массовой культуры и огромным шагом вперед для сексуальной революции.