ВИДЕО: Блогер разбил дорогущий “Гелендваген”, попытавшись сделать “пончики”

Блогеры с YouTube-канала DailyDrivenExotics повредили Mercedes G-класса, попытавшись покрутить «пончики».

В опубликованном видео сначала они представили сделанный на заказ Lamborghini Huracan без лобового стекла, а затем пустили его в занос на парковке. Затем они попробовали сделать то же самое с «Гелендвагеном», но уже на бездорожье.

В какой-то момент Mercedes едва не перевернулся и врезался в металлический забор, который спас внедорожник от опрокидывания.

Mercedes G-класса получил различные повреждения, а металлический стержень забора едва не проткнул автомобиль спереди. Несмотря на аварию, блогеры, похоже, не расстроились — они смеялись и шутили.

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