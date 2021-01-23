23.01.2021, 15:23
Умер телеведущий Ларри Кинг(10)
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В официальном аккаунте телеведущего подтвердили смерть Ларри Кинга, ему было 87 лет. Последние несколько недель он пролежал в больнице c диагнозом COVID-19. О дате похорон будет сообщено позже, семья Кинга пока не готова к публичным заявлениям.
Телеведущий был известен благодаря своему шоу "Larry King Live". Особую известность в русскоязычной среде Кинг получил после интервью с Владимиром Путиным в августе 2000 года, когда президент России сказал исторические слова "она утонула" на вопрос о том, что случилось с подводной лодкой "Курск".
Всего Ларри Кинг провел более пятидесяти тысяч интервью, отмечает РИА Новости. Телеведущий скончался утром 23 января в одной из больниц Лос-Анджелеса.