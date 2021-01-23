Умер телеведущий Ларри Кинг

Телеведущий был известен благодаря своему шоу "Larry King Live". Особую известность в русскоязычной среде Кинг получил после интервью с Владимиром Путиным в августе 2000 года, когда президент России сказал исторические слова "она утонула" на вопрос о том, что случилось с подводной лодкой "Курск".