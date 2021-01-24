От Бузовой просто так не уходят: Давид Манукян попал с травмой в больницу

Участник шоу “Танцы со звездами” на телеканале “Россия 1” во время репетиции серьезно повредил руку. Уже в больнице, куда Дава обратился с сильной болью, врачи диагностировали у артиста вывих в плечевом суставе. Кажется, во время репетиции мужчина думал совсем не о танцах…

Напомним, несколько дней назад Ольга Бузова сделала шокирующее заявление: “Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и не понятные для меня вещи”. Пост, в котором телезвезда объявила о расставании с бойфрендом, собрал более миллиона лайков. Несмотря на то, что Бузова рассказала немало подробностей о конфликтах с Манукяном, сам Давид до сих пор предпочитает не комментировать разрыв.