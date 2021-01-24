Ирина Алферова вновь рассказала о расставании с Александром Абуловым

69-летняя Ирина Алферова признается: она не хочет ворошить прошлое. Тем более, что Александра Абдулова нет в живых уже 13 лет. По словам актрисы, у них были сложные отношения. Ходили слухи о том, что звезда советского экрана изменял жене и не уделял внимания семье. Сама же Ирина Ивановна уверяет, на ней действительно было все: и работа, и дом, и забота о муже и дочери. Впрочем, она не видела в этом большой проблемы. Однако в один день Александр Гавриилович ушел из семьи и больше не вернулся.

“Саша виноват в нашем расставании, он ушел, закрыл дверь и все. Он умер и мы даже не поговорили. Мы играли вместе, он все время был не доволен. С Сашей вообще ничего невозможно”, — рассказала актриса.

После развода экс-супруги сильно переживали. Елена Проклова вспоминает, как Абдулов делился с ней тем, как не хотел жить из-за разрыва с возлюбленной. “Я гнал на машине на скорости, на которой она вообще не может ехать, и смотрел, во что бы мне врезаться. Я так любил эту женщину, мне было так одиноко”, — говорил актер.

Алферовой было трудно представить себя в отношениях с кем-то другим — слишком сильными были чувства артистки к Абдулову. Тем не менее, спустя какое-то время она вновь почувствовала себя любимой и обрела семейное счастье, которое длится уже около 30 лет. “Мой муж — это моя награда, наконец появился человек который меня защищает, любит. Нам интересно вместе”, — уверила Ирина Ивановна.

С супругом Сергеем Мартыновым они познакомились на съемочной площадке, однако позже он предпочел оставить творческую профессию. Пара вместе вырастила четверых детей: дочь Ксению от первого брака Алферовой, племянника актрисы — Александра, а также двоих наследников от предыдущих отношений Сергея.

К слову, Ксения по сей день считает своим отцом Абдулова, хотя в возрасте 16 лет она узнала, что он ей не родственник. Эта новость не стала для нее травмирующей, ведь самое главное, что Александр Гавриилович всегда был рядом с ней.

“Это не было драмой. У меня был потрясающий папа. Он любил баловаться, хулиганить. Я росла в такой безусловной любви, страшные травмы меня миновали”, — высказалась о родителях дочь Алферовой в программе “Привет, Андрей!” на канале “Россия-1”.