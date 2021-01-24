Лидия-Федосеева Шукшина хочет вернуться к Алибасову и спасти его

А после передала трубку Бари Алибасову. Они были вместе. 73-летний супруг в свою очередь сообщил, что хочет отказаться от апелляции по поводу квартиры в Новой Москве. Вместе они попросили адвоката подготовить два новых документа в суд.

Стоит напомнить, что в конце прошлого года мировой суд развел Лидию Федосееву-Шукшину с Бари Алибасовым. Но решение еще не вступило в законную силу.

Кроме того, Лидия Николаевна с помощью своего юриста Юлии Вербицкой сумела выиграть суд по поводу однокомнатной квартиры в Новой Москве. Честно говоря, тот факт, что суд занял сторону пожилой женщины, — чудо. Все обстоятельства “сделки”, когда она подарила квартиру Алибасову, а тот сразу же переписал ее на своего помощника Сергея Моцаря, были не в пользу актрисы. Шансы “отыграть назад Новую Москву” были невелики. И все-таки суд пошел навстречу актрисе. Проигравшая сторона, разумеется, подала апелляцию. Заседание назначено на 26 января. Когда Лидия Николаевна наконец осознала, что брак с Алибасовым ей нанес и материальный ущерб, и репутационные потери, она подала на развод.

"По просьбе Лидии Николаевны и Бари Каримовича мы подали апелляционную жалобу на решение суда о разводе. Собеседование сторон еще не назначено, жалобу пока не рассмотрели", — сообщила адвокат Юлия Вербицкая.

12 января Федосеева-Шукшина вернулась от любимого мужа в свою квартиру на улице Бочкова. С того дня Алибасов перестал выходить на связь. Он не отвечал на ее звонки. Лидия Николаевна переживала, беспокоилась о его состоянии, рвалась к нему приехать. Еле отговорили… Потом ей позвонил “прелестный молодой человек”. Так она теперь говорит об Алибасове-младшем, который еще недавно на глазах у изумленной публики чуть не подрался с ее младшей дочерью Ольгой.