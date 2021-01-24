ФОТО | После развода Полина Гагарина снялась в одних туфлях. Но это не точно

Полина Гагарина дебютировала в сериале “Бывшие”. 33-летней исполнительнице досталась роль писательницы-алкоголички, которая вернулась из Парижа в Москву и устроила в номере отеля оргию с молодой парой.

Сама сцена плотских утех осталась за кадром. Однако Гагарина появилась в кадре абсолютно без одежды. Впрочем, некоторые особенности фигуры Полины натолкнули зрителей на мысль, что вместо нее обнажалась дублерша. Например, пышная грудь, показанная крупным планом. Как известно, хрупкая звезда не может похвастаться пышными формами.

Как бы то ни было, зрители в соцсетях вовсю обсуждают внешний вид матери двоих детей. Кто-то хвалит ее за смелость, но нашлись и те, кто набросился на разведенную певицу. Мол, она пустилась во все тяжкие. “Вообще все видно”, “Совсем стыд потеряла после развода”, “Гагарина хороша”, “Лучшая!”, “Красота неописуемая”, “Стыд и срам”, “И эта туда же”, “Что за мода оголяться после развода”, — негодуют подписчики.

К слову, после съемок Гагарина призналась, что по своей натуре является скромницей и ей было неловко сниматься голой. “Нужно было переступить через себя… Я очень благодарна режиссеру за то, что он не давал мне никаких поблажек и времени на раскачку — куй железо, пока горячо! При этом атмосфера на площадке всегда оставалась спокойной и профессиональной: без криков, лишних лирических отступлений и эмоций. Мне очень повезло, что этот непростой для меня опыт полноценного вхождения в актерскую деятельность произошел именно среди таких людей”. — цитирует ее vogue.ru.

Соглашаясь на роль, Полина прекрасно понимала, что многие ее будут критиковать. “Если бесконечно ориентироваться на то, как отреагируют на те или иные ваши действия окружающие, то можно вообще перестать жить своей жизнью и все время оборачиваться и оглядываться на других”, — рассказала артистка.