25.01.2021, 09:28
Покончил с собой комик и актер, звезда шоу Stand Up и “Открытый микрофон”(28)
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В Москве нашли тело известного стенд-ап комика, участника Stand Up Show и актера Александра Шаляпина. Предполагается, что он совершил самоубийство, сообщает Telegram-канал «112».
Как уточняет канал, Шаляпина обнаружила мертвым дома жена. Женщина вызвала скорую.
«На месте полиция и скорая. Они разбираются в обстоятельствах произошедшего», — говорится в сообщении. Известно, что у Александра много лет были проблемы с алкоголем. В частности, из-за них он покинул в свое время Stand Up и только в прошлом году попытался перезапустить карьеру с "Открытого микрофона".
Шаляпину был 41 год. Дебютом Александра стала роль в «Бумер: Фильм второй» в 2006 году. Зрителям он также известен по своим работам в картинах «Универ. Новая общага» (сериал), «Женщины против мужчин», «Тяжелый песок» (сериал) и другим. Победитель в номинации «Альтернативная пародия» на фестивале «Большая Разница Одесса 2011».