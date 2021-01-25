Покончил с собой комик и актер, звезда шоу Stand Up и “Открытый микрофон”

«На месте полиция и скорая. Они разбираются в обстоятельствах произошедшего», — говорится в сообщении. Известно, что у Александра много лет были проблемы с алкоголем. В частности, из-за них он покинул в свое время Stand Up и только в прошлом году попытался перезапустить карьеру с "Открытого микрофона".