Умер известный стилист Аллы Пугачевой Александр Шевчук

Александр Шевчук ушел из жизни в возрасте 54 лет. Эксперт моды сотрудничал со многими именитыми артистами российской эстрады, такими как Алла Пугачева , Филипп Киркоров , Лариса Долина, Татьяна Овсиенко и многие другие. Он также сотрудничал с рядом популярных телешоу: “ Ледниковый период ”, “Фабрика звезд”, “Две звезды”, “Фактор А” — лишь короткий список проектов с его участием.

Причина смерти известного стилиста пока не называется. Однако еще в октябре прошлого года он рассказал о проблемах со здоровьем, при этом опровергая, что перенес вирус нового типа. “Я после болезни! В мире много других болезней. Я не болел коронавирусом! Но, знаю о нем не понаслышке! Некоторые мои друзья, переболели и выздоровели, но, некоторые, нет… Но, больше всего, меня удивляет отношение окружающих, которые, перестают общаться, не отвечают на звонки, открещиваются от этих людей! Люди, очнитесь, помогите и поддержите, ведь, на их месте можете оказаться вы”, — делился Александр размышлениями.