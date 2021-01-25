“Не изменял и не бил”: Дава заговорил о расставании с Бузовой

Прошло уже несколько дней с того момента, как Ольга Бузова объявила себя “свободной девушкой” и рассказала о чудовищных причинах расставания с Давидом Манукяном. Как оказалось, “поющая ведущая” была не так счастлива в этих отношениях, как казалось со стороны.

Если верить откровениям звезды, Дава поднимал на нее руку, изменял и постоянно скандалил.

Интернет-пользователи по-разному относятся к подобным комментариям Бузовой. И все же некоторые не могут поверить, что Манукян оказался таким тираном — и что телеведущая какое-то время терпела подобное отношение к себе, имея за плечами другой негативный опыт в любви.

Разобраться в этом вопросе решил и известный YouTube-блогер Приятный Ильдар. Молодой человек живет в Беларуси и имеет несколько миллионов подписчиков. Он регулярно снимает ироничные видео-реакции на клипы и ролики Давы и Бузовой — но при этом лично знаком с Манукяном и поддерживает с ним приятельские отношения.

Сразу после появления новости о расставании звездной пары и первых откровениях Бузовой Ильдар написал блогеру с просьбой прокомментировать этот вопрос. А затем снял видео, в котором высказал свою точку зрения на случившееся.

И хотя Дава пропал из соцсетей, на сообщения Ильдара он ответил. И опроверг слова Ольги о причинах их разрыва.

“Извини, люблю тебя, но сегодня не время. Я никогда не изменял и не бил”, — подчеркнул Манукян, но не стал вдаваться в подробности своей драмы.

Вряд ли Манукян стал бы скрывать от своего приятеля правду — хотя и такое, конечно, возможно. Тем не менее, Приятный Ильдар раскритиковал Бузову за афиширование личных проблем и попытки очернить репутацию экс-возлюбленного. Особенно когда сам он даже не планирует что-то говорить на этот счет.