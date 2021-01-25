Раскрыта причина смерти звездного стилиста Александра Шевчука

Напомним, что Шевчук создавал сотрудничал с такими артистами, как Алла Пугачева, Людмила Гурченко, Филипп Киркоров, Лайма Вайкуле, Валерий Меладзе, Лариса Долина, Земфира, и многие другие. Говорят, что именно он подарил Полине Гагариной ее новый имидж белокурой дивы, а также поработал над образом Дмитрия Колдуна.

“Друзья всегда уходят не вовремя… В 2006-м Саша Шевчук выдумал мне эту самую челку на один глаз, с которой я иду по жизни, и которая стала моей визиткой. Сегодня утром я узнал, что Саши больше нет. Спасибо за годы дружбы и творчества. Ты будешь жить в тысячах неповторимых образов, которые создал”, — написал в личном блоге Колдун.

В профессиональной копилке стилиста также участие в популярных телешоу и международных конкурсов: “Евровидение 2009”, “Старые песни о главном”, “Голос”, “Фабрика звезд”, “Две звезды “Ледниковый период”, “Лёд и пламень”, “Ты — супер стар”, “Достояние республики” и другое.



“Сообщили страшную весть — скоропостижно ушел из жизни Саша Шевчук, — писал Прохор Шаляпин. — Не могу в это поверить… Грандиозный человек огромного сердца! Мегаталантливый художник, стилист, визажист! Огромная утрата для всего культурного сообщества”.

