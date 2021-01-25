Участник скандального эстонского реалити-шоу Rannamaja обвиняется в торговле наркотиками на сумму 2,1 миллиона евро

Пыхьяская окружная прокуратура направила в суд уголовное дело против группировки молодых людей в составе 15 человек, которые обвиняются в незаконном обороте наркотических веществ на сумму свыше 2,1 млн евро.

Согласно обвинению, наркотики ввозились легковыми автомобилями и рейсовыми автобусами из Испании, Германии, Латвии и Литвы для перепродажи в Эстонии, в основном в Таллинне, передает RusERR.

Оптовая стоимость наркотиков, ввезенных группировкой в Эстонию в период с лета 2018 по лето 2020 года, составляет около 2,1 млн евро, а розничная стоимость — около пяти миллионов. Речь идет как минимум о 263 кг марихуаны, килограмме кетамина, 2,4 кг кокаина, а также MDMA в количестве свыше 6000 таблеток и примерно двух килограммах в виде кристаллизованного вещества.

В группировку входили молодые люди, в основном в возрасте от 20 до 30 лет, а возглавляли ее два гражданина Грузии.

Среди этих людей был Оскар Сувари, а также Матиас-Майт Метсамаа, сын убитого бизнесмена Майта Метсамаа.

Это не первый случай, когда Оскар нарушает закон. Согласно судебным документам, в 2018 году Оскар Сювари был привлечен к уголовной ответственности. Оскара обвинили в вождении без водительских прав как в сентябре, так и в ноябре 2017 года. В третий раз, то есть летом 2018 года Оскар также управлял автомобилем Nissan Quashqai в волости Отепя без водительских прав.

Поскольку у Оскара не было водительских прав соответствующей категории, он был приговорен к условному тюремному сроку в четыре месяца с годом испытательного срока. Ему пришлось заплатить 874,80 евро в качестве процессуальных издержек. Испытательный срок Оскара закончился 23 августа 2019 года.