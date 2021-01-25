Культурная жизнь
25.01.2021, 14:00

С 1-го февраля Русский театр Эстонии снова открыт для зрителей!

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Pressifoto
6 февраля в 19:00 Русский театр порадует зрителей премьерой детективной драмы “Визит инспектора” по пьесе Джона Бойнтона Пристли в постановке художественного руководителя театра Филиппа Лося.

Уже 6-го февраля состоится премьера детективного спектакля “Визит инспектора”!

“Визит инспектора” — атмосферный и увлекательный английский детектив, в котором убийцей может оказаться каждый из героев. Эта пьеса обрела удивительную сценографическую и кинематографическую судьбу, став самым популярным произведением Д. Б. Пристли. Вместе с тем, создавая её в 1944 году, драматург, шокированный событиями Второй мировой войны, хотел написать историю-предупреждение человечеству об ужасных последствиях равнодушия. Получилась же у него поучительная притча, актуальная во все времена, но в нынешние — особенно.

В доме успешного предпринимателя Артура Берлинга члены семьи собрались отметить счастливое событие: помолвку дочери Шейлы.

Торжество прерывает визит загадочного незнакомца, назвавшего себя Инспектором. Он расследует самоубийство молодой девушки. Но как с этой трагедией связана семья Берлингов? Возможно, произошла ошибка? И откуда взялся этот Инспектор?

В этой истории много вопросов и не меньше противоречивых ответов. И только потревоженное вдруг чувство совести может подсказать, какие из них верны…

В ролях: Леонид Шевцов, Татьяна Маневская, Артём Гареев, Татьяна Егорушкина, Виктор Марвин, Дмитрий Кордас, Марина Малова

Режиссер — Филипп Лось

Художник — Владимир Аншон

Композитор — Александр Жеделёв

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