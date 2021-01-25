С 1-го февраля Русский театр Эстонии снова открыт для зрителей!(1)
Уже 6-го февраля состоится премьера детективного спектакля “Визит инспектора”!
“Визит инспектора” — атмосферный и увлекательный английский детектив, в котором убийцей может оказаться каждый из героев. Эта пьеса обрела удивительную сценографическую и кинематографическую судьбу, став самым популярным произведением Д. Б. Пристли. Вместе с тем, создавая её в 1944 году, драматург, шокированный событиями Второй мировой войны, хотел написать историю-предупреждение человечеству об ужасных последствиях равнодушия. Получилась же у него поучительная притча, актуальная во все времена, но в нынешние — особенно.
В доме успешного предпринимателя Артура Берлинга члены семьи собрались отметить счастливое событие: помолвку дочери Шейлы.
Торжество прерывает визит загадочного незнакомца, назвавшего себя Инспектором. Он расследует самоубийство молодой девушки. Но как с этой трагедией связана семья Берлингов? Возможно, произошла ошибка? И откуда взялся этот Инспектор?
В этой истории много вопросов и не меньше противоречивых ответов. И только потревоженное вдруг чувство совести может подсказать, какие из них верны…
В ролях: Леонид Шевцов, Татьяна Маневская, Артём Гареев, Татьяна Егорушкина, Виктор Марвин, Дмитрий Кордас, Марина Малова
Режиссер — Филипп Лось
Художник — Владимир Аншон
Композитор — Александр Жеделёв