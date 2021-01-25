С 1-го февраля Русский театр Эстонии снова открыт для зрителей!

“Визит инспектора” — атмосферный и увлекательный английский детектив, в котором убийцей может оказаться каждый из героев. Эта пьеса обрела удивительную сценографическую и кинематографическую судьбу, став самым популярным произведением Д. Б. Пристли. Вместе с тем, создавая её в 1944 году, драматург, шокированный событиями Второй мировой войны, хотел написать историю-предупреждение человечеству об ужасных последствиях равнодушия. Получилась же у него поучительная притча, актуальная во все времена, но в нынешние — особенно.