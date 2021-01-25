Лечился от алкоголизма и был в депрессии: последние дни комика Александра Шаляпина



Знакомые и друзья с теплом вспоминают Шаляпина в социальной сети. “Саша стал для меня очень родным буквально за минуту, мы подружились на его стендап-выступлении и потом долго не расставались. Могли часами гулять по Москве, я оставалась жить и следить за квартирой, пока ты был на гастролях, мы всегда много смеялись и говорили о душе, делились творческими планами и любовными увлечениями. Я мазала мазью и помогала тебе заклеить пластырем твою очередную свежую татуировку. Ты всегда спрашивал: “Ир, точно не перебор?”. Ты стал для меня старшим братом и мужским плечом и очень хотел, чтобы у меня все получилось. Именно Саше я обязана своим появлением на экранах. Саша был первым и единственным человеком, который всегда видел во мне актрису, отправлял на тренинги и пробы. Я очень тебя люблю за твое чувство юмора и большое сердце. Одна точная шутка — и все лежат на полу. Я тобой очень гордилась и всегда опасалась за тебя. Ты был настоящей рок-звездой. Когда мы прощались, расставаясь на пару дней, ты всегда гениально пародировал Dave Gahan на сцене и говорил: “See you next time”. Увидимся в следующий раз, Саша. Спасибо за все, все твои друзья тебя очень любят. Уже скучаю”, — написала Ирина Старшенбаум.

