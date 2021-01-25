Лечился от алкоголизма и был в депрессии: последние дни комика Александра Шаляпина(3)
Шаляпин страдал от алкогольной зависимости около 20 лет, из них семь лет активно лечился от зависимости. Как раз 21 января Александр вернулся из Белгорода, где лежал в специализированной клинике. По приезде у них с супругой произошел серьезный разговор, после женщина уехала на дачу, оставив мужа одного дома.
Представитель артиста Мария Малякина подтвердила информация о депрессии. “В последнее время он был на реабилитации, лечился от алкоголизма. Вышел в четверг, приехал домой и не оправился! У нас были подтвержденные концерты на февраль. В целом переживал упадок, считал, что все плохо, и из-за коронавируса тоже”, — рассказала Мария.
СМИ сообщают, что тело Шаляпина был обнаружено со следами крови. Кстати, ранее комик нередко травмировался, находясь в алкогольном опьянении. Так, в декабре 2019-го после чрезмерных возлияний Александр повредил голову. В апреле прошлого года в другой квартире, на Новой Башиловке, у пьяного стендапера диагностировали перелом ребер.
В последнее время Александр не скрывал, что ему трудно без концертов. “Очень не хватает выступлений, это моя энергия”, — жаловался стендапер в социальной сети. Шаляпин известен как участник Stand Up Show. Также он снимался в фильмах “Бумер-2”, “Глухарь-2”, “Женщины против мужчин”, а также в сериалах “Бессонница”, “Временно недоступен”, “Крапленый”, “Карпов” и многих других.
Знакомые и друзья с теплом вспоминают Шаляпина в социальной сети. “Саша стал для меня очень родным буквально за минуту, мы подружились на его стендап-выступлении и потом долго не расставались. Могли часами гулять по Москве, я оставалась жить и следить за квартирой, пока ты был на гастролях, мы всегда много смеялись и говорили о душе, делились творческими планами и любовными увлечениями. Я мазала мазью и помогала тебе заклеить пластырем твою очередную свежую татуировку. Ты всегда спрашивал: “Ир, точно не перебор?”. Ты стал для меня старшим братом и мужским плечом и очень хотел, чтобы у меня все получилось. Именно Саше я обязана своим появлением на экранах. Саша был первым и единственным человеком, который всегда видел во мне актрису, отправлял на тренинги и пробы. Я очень тебя люблю за твое чувство юмора и большое сердце. Одна точная шутка — и все лежат на полу. Я тобой очень гордилась и всегда опасалась за тебя. Ты был настоящей рок-звездой. Когда мы прощались, расставаясь на пару дней, ты всегда гениально пародировал Dave Gahan на сцене и говорил: “See you next time”. Увидимся в следующий раз, Саша. Спасибо за все, все твои друзья тебя очень любят. Уже скучаю”, — написала Ирина Старшенбаум.