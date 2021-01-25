Скандально известный актер Алексей Панин тайно женился во второй раз

Алексей Панин известен не только своими обескураживающими выходками, но и бурной личной жизнью. Недавно стало известно, что 43-летний артист женился на 40-летней Еве Тарлакян. Этот брак стал для Алексея вторым.

О радостном известии новоиспеченная жена Панина сама сообщила в эфире программы “Звезды сошлись”. Ева — личность не медийная. Она познакомилась со звездой фильма “Жмурки” около года назад и практически сразу его полюбила. По словам Тарлакян, Алексей — очень харизматичный и открытый мужчина.

“Это была счастливая случайность. Расписались мы с ним 2 декабря прошлого года. Мы сейчас вместе не живем. Сейчас непросто уехать в Испанию, где он поселился. Но я оформляю все необходимые документы”, — заявила Ева.

Тарлакян отметила, что ее вовсе не пугает союз с такой эпатажной личностью. По словам супруги Алексея, он совсем не такой, каким кажется на первый взгляд.

Новая жена актера также добавила, что ей уже представилась возможность познакомиться с его старшей наследницей Анной. Случилось это через месяц после того, как начался их с Паниным роман. Ева пришла к выводу, что 13-летняя девочка — копия своего скандально знаменитого отца. “В нее просто невозможно не влюбиться”, — говорит мачеха.

Напомним, что с матерью Анны, актрисой и моделью Юлией Юдинцевой Панин расставался непросто. Причиной разногласий был вопрос опеки над ребенком. Брак пары не был официально зарегистрирован, как и следующий союз Панина — с Татьяной Савиной. Но их разрыв прошел мирно и с экс-возлюбленной Алексею удалось сохранить теплые дружеские отношения. Известно, что в 2011 году Татьяна подарила Панину дочь Марию.

До заключения брака с Тарлакян официально актер был женат лишь единожды. Первой женой Алексея была красавица-визажистка Людмила Григорьева. Этот брак оказался недолговечным, и Алексей долго страдал, надеясь на воссоединение, которого так и не произошло.