"Поклонники были в шоке": Пугачева отписалась от Киркорова и подписалась на Навального?

“Когда пошла эта волна “расследований” подписок Пугачевой, поклонники были в шоке, — заявил Дмитрий “Дни.ру”. — Кто явно пытается добавить очков Навальному, приплетая к нему Пугачеву”.

На Пугачеву в “Инстаграм” подписано свыше 2,7 миллионов человек, Сама же она удостоила чести только 113, среди которых есть не только оппозиционер, но и артисты Игорь Сукачев, “Машина времени”, Владимир Кузьмин, Николай Цискаридзе, модельеры Игорь Гуляев и Игорь Чапурин, православные священники и члены семьи.

“Хочу сразу сказать, что в “Инстаграме” Алла Пугачева подписалась на странице Алексея Навального еще три года назад и с текущими моментом это никак не связано, — пояснил Соловьев. — Что же касается Филиппа Киркорова, еще в октябре 2019 года. Я не знаю, какая кошка между ними пробежала, но факт остается фактом”.

Напомним, что первой бурю в стакане воды подняла телеведущая Ксения Собчак. В своем Telegram-канале “Кровавая барыня” она вдруг с удивлением сообщила, что Алла Борисовна отписалась в Instagram от Киркорова и подписалась на Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Берлина, задержанного в аэропорту по прилету и арестованному на месяц. “Вот тебе, бабка, и Юрьев День!“ — написала Ксения Анатольевна. А тут еще и сам Киркоров подбросил дровишек, когда призывал россиян “сплотиться вокруг Лидера”, а “блогеров и других новичков закончить играть в серьезные игры”.