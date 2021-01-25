25.01.2021, 19:30
Пелагея в леопардовом бикини и маске повеселилась на пляже(3)
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34-летняя Пелагея опубликовала в инстаграме ролик, в котором дурачится во время отдыха на Мальдивах. Певица в леопардовом бикини примеряет маску для снорклинга и называет себя рыбокопом, пишет mail.ru.
34-летняя Пелагея опубликовала в инстаграме ролик, в котором дурачится во время отдыха на Мальдивах. Певица в леопардовом бикини примеряет маску для снорклинга и называет себя рыбокопом.
Поклонники артистки были очарованы пляжными кадрами и отметили, что Пелагея умеет веселиться. Многие также обратили внимание на стройную фигуру звезды и засыпали ее комплиментами. «Подняли настроение. Лучшая», «Морская королева», «Красоточка наша», «Вы необычайная, хохотушка!», «Фигурка — огонь!», «Леопардовая богиня», «Горячая женщина», — восхитились они.