25.01.2021, 21:00
Барановская сделала кудри и необычный мейк и стала неузнаваемой(2)
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Телеведущая Юлия Барановская удивила подписчиков новым образом: звезда позирует с пышной прической — крупными кудрями и ярким макияжем с лиловыми тенями. В сети сравнили ведущую с Аллой Пугачевой и Надеждой Бабкиной, пишет mail.ru.
“Вечер обещает быть огненными”, — подписала снимки Барановская. Ее новый лук сразу принялись обсуждать в сети: “Огонь! Чем-то Пугачеву напомнила”, “На Бабкину чем-то похожа”, “Увольте стилиста”, “На первом фото на Бабкину похожа”, “Прическа супер!” “Очень красивый макияж, волосы классно сделали”, “Вы здесь старше выглядите”.