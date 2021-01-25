Шоу-бизнес
25.01.2021, 21:00

Барановская сделала кудри и необычный мейк и стала неузнаваемой

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Телеведущая Юлия Барановская удивила подписчиков новым образом: звезда позирует с пышной прической — крупными кудрями и ярким макияжем с лиловыми тенями. В сети сравнили ведущую с Аллой Пугачевой и Надеждой Бабкиной, пишет mail.ru.

“Вечер обещает быть огненными”, — подписала снимки Барановская. Ее новый лук сразу принялись обсуждать в сети: “Огонь! Чем-то Пугачеву напомнила”, “На Бабкину чем-то похожа”, “Увольте стилиста”, “На первом фото на Бабкину похожа”, “Прическа супер!” “Очень красивый макияж, волосы классно сделали”, “Вы здесь старше выглядите”.

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Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)
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