Барановская сделала кудри и необычный мейк и стала неузнаваемой

“Вечер обещает быть огненными”, — подписала снимки Барановская. Ее новый лук сразу принялись обсуждать в сети: “Огонь! Чем-то Пугачеву напомнила”, “На Бабкину чем-то похожа”, “Увольте стилиста”, “На первом фото на Бабкину похожа”, “Прическа супер!” “Очень красивый макияж, волосы классно сделали”, “Вы здесь старше выглядите”.