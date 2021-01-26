Актера “Улиц разбитых фонарей” подозревают в педофилии

История произошла, когда актер подрабатывал в детском лагере. Там Струков познакомился с 15-летним подростком и подружился с ним, позиционируя себя как старшего товарища.

Впоследствии же артист стал проявлять к юноше вовсе не дружеский интерес. Однажды он завлек парня в гости и стал трогать его в интимных местах. Школьник не стал молчать и сообщил об этом своим родителям, а те в свою очередь обратились с заявлением в правоохранительные органы.