26.01.2021, 11:30
Актера “Улиц разбитых фонарей” подозревают в педофилии
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У актера Никиты Струкова, сыгравшего Штольмана в некогда популярном сериале “Улицы разбитых фонарей”, возникли серьезные проблемы с законом. Сейчас артист проходит обвиняемым по делу о растлении несовершеннолетнего. Сам Струков происходящее не комментирует, пишет Starhit.
История произошла, когда актер подрабатывал в детском лагере. Там Струков познакомился с 15-летним подростком и подружился с ним, позиционируя себя как старшего товарища.
Впоследствии же артист стал проявлять к юноше вовсе не дружеский интерес. Однажды он завлек парня в гости и стал трогать его в интимных местах. Школьник не стал молчать и сообщил об этом своим родителям, а те в свою очередь обратились с заявлением в правоохранительные органы.
Сейчас против актера возбуждено дело по статье 135 УК РФ “Развратные действия”, согласно которой Струкову может грозить до трех лет заключения. До суда 62-летний артист находится под подпиской о невыезде.