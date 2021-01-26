ФОТО | 51-летняя Дженнифер Лопес доказала, что не изменилась за 20 лет



"Размышляя о том, что сегодня #JLo20thAnniversary, я просто хочу поблагодарить вас всех за то, что вы были со мной, любили меня и поддерживали во всех взлетах и падениях. Большое спасибо за всю любовь за последние 20 лет! Я так сильно вас люблю!" – говорится в сообщении.