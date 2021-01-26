17 простых и бюджетных способов почувствовать себя роскошно

1. Спите на качественном постельном белье

Сон занимает треть нашей жизни, поэтому стоит сделать его максимально комфортным. Самое простое решение — купить простыни, наволочки и пододеяльники из натуральных тканей. Многие модели стоят недорого, и при этом вы будете испытывать блаженство, каждый раз ложась в постель.

2. Принимайте ванну перед сном

Это отличный способ расслабиться и освободить разум от накопившихся проблем. Выделяя время на такой ритуал, вы ежедневно доказываете себе собственную ценность. Ну и становитесь чистым, конечно.

3. Выберите хорошие ванные принадлежности

Чтобы сделать предыдущий пункт ещё более приятным, обзаведитесь мягкими банными полотенцами, халатом и тапочками. Впрочем, и после душа с ними вы будете чувствовать себя по-королевски.

4. Приготовьте кофе во френч-прессе

Хорошее утро начинается с хорошего кофе. Чтобы приготовить его, не обязательно тратиться на кофемашину или караулить турку — можно просто заварить молотые зёрна во френч-прессе. Такой напиток будет явно лучше растворимого кофе. Некоторые считают, что он даже вкуснее кофе, сваренного традиционным способом.

5. Купите туалетную бумагу подороже

Затраты минимальны. Преимущества очевидны.

6. Обзаведитесь гамаком

Если у вас есть место, где можно повесить гамак, непременно купите его (и повесьте). Инвестиция небольшая и долгосрочная: только представьте, сколько летних вечеров вы проведёте, покачиваясь и наполняясь спокойствием.

7. Запаситесь шерстяными носками

Даже намокшая шерсть сохраняет ноги в сухости и комфорте. Хлопок так не умеет. Поэтому в сезон дождей и снегопадов — только шерстяные носки.

8. Купите качественный ароматизатор для машины

Забудьте о ядрёной «ёлочке». Заплатив немного больше, вы получите освежитель воздуха с приятным ненавязчивым запахом, который крепится к приборной панели или под сиденье. С ним дышать (да и жить) становится легче.