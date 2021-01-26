17 простых и бюджетных способов почувствовать себя роскошно(1)
1. Спите на качественном постельном белье
Сон занимает треть нашей жизни, поэтому стоит сделать его максимально комфортным. Самое простое решение — купить простыни, наволочки и пододеяльники из натуральных тканей. Многие модели стоят недорого, и при этом вы будете испытывать блаженство, каждый раз ложась в постель.
2. Принимайте ванну перед сном
Это отличный способ расслабиться и освободить разум от накопившихся проблем. Выделяя время на такой ритуал, вы ежедневно доказываете себе собственную ценность. Ну и становитесь чистым, конечно.
3. Выберите хорошие ванные принадлежности
Чтобы сделать предыдущий пункт ещё более приятным, обзаведитесь мягкими банными полотенцами, халатом и тапочками. Впрочем, и после душа с ними вы будете чувствовать себя по-королевски.
4. Приготовьте кофе во френч-прессе
Хорошее утро начинается с хорошего кофе. Чтобы приготовить его, не обязательно тратиться на кофемашину или караулить турку — можно просто заварить молотые зёрна во френч-прессе. Такой напиток будет явно лучше растворимого кофе. Некоторые считают, что он даже вкуснее кофе, сваренного традиционным способом.
5. Купите туалетную бумагу подороже
Затраты минимальны. Преимущества очевидны.
6. Обзаведитесь гамаком
Если у вас есть место, где можно повесить гамак, непременно купите его (и повесьте). Инвестиция небольшая и долгосрочная: только представьте, сколько летних вечеров вы проведёте, покачиваясь и наполняясь спокойствием.
7. Запаситесь шерстяными носками
Даже намокшая шерсть сохраняет ноги в сухости и комфорте. Хлопок так не умеет. Поэтому в сезон дождей и снегопадов — только шерстяные носки.
8. Купите качественный ароматизатор для машины
Забудьте о ядрёной «ёлочке». Заплатив немного больше, вы получите освежитель воздуха с приятным ненавязчивым запахом, который крепится к приборной панели или под сиденье. С ним дышать (да и жить) становится легче.
9. Оформите подписку на потоковые сервисы
Несколько сотен рублей — и вам не нужно прочёсывать торренты и пиратские сайты: огромный каталог с сериалами, фильмами и музыкой всегда под рукой.
10. Займитесь кулинарией
Освойте несколько простых рецептов вкусных блюд, и сможете дома чувствовать себя как в ресторане.
11. Сделайте педикюр
Педикюр дарит то самое приятное ощущение, будто у вас пяточки как у младенца. И да, процедура предназначена не только для женщин — мужчины тоже могут смело отправляться в салон.
12. Купите гелевые стельки
Гелевые стельки — это ещё один способ порадовать себя и свои ноги. Они уменьшают усталость при беге и ходьбе, снижают нагрузку на стопу и помогают ноге не скользить в обуви.
13. Покупайте дорогое мороженое
Если хотите побаловать себя мороженым, выбирайте самое лучшее. Пусть его будет немного, пусть за те же деньги можно взять полкило дешёвого, но ведь смысл в том, чтобы порадовать себя, а не накормить многодетную семью.
14. Откажитесь от чайных пакетиков
Качественный развесной чай при пересчёте часто оказывается дешевле пакетированного. К тому же он вкуснее и полезнее.
15. Заведите домашние растения
Пара цветов на подоконнике радует глаз и автоматически делает дом уютнее.
16. Приобретите хлебопечку
Во-первых, с горячим домашним хлебом всё вкуснее (он и сам по себе очень вкусный). Во-вторых, он наполняет дом потрясающим ароматом. В-третьих, готовить его в хлебопечке совсем несложно, а само устройство стоит не так дорого, особенно если найти подержанный вариант.
17. Купите беруши
Чуткий сон или шумные соседи — неважно: эти маленькие друзья справятся с любой проблемой. Припасите несколько пар, и каждую ночь будете спать безмятежно.