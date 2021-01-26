26.01.2021, 16:30
Наташа Королева провела романтический вечер не с Тарзаном(2)
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Певица украинского происхождения Наташа Королева была замечена в ресторане в компании мужчины, который оказался совсем не похож на ее мужа стриптизера Сергея Глушко (Тарзана). Сама исполнительница не стала скрывать произошедшее и показала кадры с романтического вечера в Instagram 25 января, сообщает rambler.
Оказалось, что за столом с Королевой сидел ее давний друг — руководитель продюсерского центра “Овация” Борис Рубиновский. Он мило улыбался, делал артистке комплименты и даже кормил ее с ложечки.
“Боричка! Ты уехал, я на жесткой диете, ведь у нас скоро гастроли!” — подписала сториз Королева.
Муж певицы Тарзан пока никак не отреагировал на происходящее. Возможно, причиной тому стала его измена Королевой, информация о которой в сентябре прошлого года стала известна всей стране.