Наташа Королева провела романтический вечер не с Тарзаном

Оказалось, что за столом с Королевой сидел ее давний друг — руководитель продюсерского центра “Овация” Борис Рубиновский. Он мило улыбался, делал артистке комплименты и даже кормил ее с ложечки.

“Боричка! Ты уехал, я на жесткой диете, ведь у нас скоро гастроли!” — подписала сториз Королева.