69 советов, которые разнообразят интимную жизнь(1)
1. Главное в интимных отношениях честность — прежде чем имитировать оргазм в первый раз, запомните, что потом вам придется повторять это снова и снова.
2. Чередуйте нежность с грубостью.
3. Делайте это под музыку: от классики до саундтрэка из “Нимфоманки”.
4. Экспериментируйте с локацией: пусть сегодня это будет кухонный стол или стиральная машинка.
5. Секс в общественных местах многим кажется дикостью. Пока вы не начнете с элементарного — с уютного парка или с примерочной.
6. Если вы хотите от него определенных действий (например, завязать вам глаза), сначала проделайте это с ним — намек будет понят.
7. Часто ваше обоюдное удовольствие зависит не от техники выполнения действий, а от энтузиазма.
8. Расслабьтесь и договоритесь о том, что по очереди будете вести себя так, как вам нравится. 15 минут рулит он, а затем — вы.
9. Периодически устраивайте ознакомительные сеансы тела — плавно изучайте чувствительные зоны друг друга.
10. Если вы думаете, что инициатива всегда должна исходить от него — вы заблуждаетесь.
11. Недостаток секса действительно влияет на ваше эмоциональное состояние, поэтому не позволяйте себе превращать его в обыденность.
12. Используйте смазки — пусть это будут не только средства с разными запахами, но и с разогревающим или охлаждающим эффектом.
13. Даже новое постельное белье влияет на ваше настроение — отдавайте предпочтение плотному однотонному хлопку.
14. Разговаривайте во время секса: начните с невинных, пусть даже робких фраз, сказанных шепотом. Постепенно вы выработаете свой собственный язык.
15. Обращайте внимание на мелочи: язык тела, выражение лица, реакции партнера направят вас в правильное русло.
16. Берите пример с киногероев: совместный просмотр эротического фильма настроит на нужный лад.
17. Неправда, что мужчины не обращают внимания на эпиляцию — не пренебрегайте этим.
18. Первый шаг к новым ощущениям — красивое нижнее белье. Выбирайте меньше кружева, но больше прозрачных тканей. Чулки тоже необходимы.
19. Мужчин возбуждает секс при свете — не отказывайте ему в этом удовольствии.
20. Позволяйте ему рассматривать свое тело.
21. Секс перед зеркалом — самая распространенная мужская фантазия, это понравится и вам.
22. Начните ненавязчиво соблазнять его еще в ресторане или по пути домой — это гарантирует незабываемую ночь.
23. Массаж — это самая безобидная, расслабляющая и действенная прелюдия.
24. По статистике мужчины больше возбуждены по утрам, так что самое главное после пробуждения — не завтрак.
25. Зрительный контакт — наше все.
26. Заглядывайте вместе в сексшопы — это весело и помогает раскрепоститься.
27. Не бойтесь использовать интимные игрушки во время секса — они действительно дарят новые ощущения.
28. Всегда помните, что ваше секретное оружие после ссоры, чем бы она ни закончила, — секс. Но не увлекайтесь.
29. Вы можете приучить его делать это в своем ритме — просто попросите его расслабиться и получать удовольствие.
30. Ходите вместе на сексуальные тренинги — вы удивитесь, насколько интересно познавать науку секса в теории, а затем закреплять на практике.
31. Будьте эгоисткой — именно в тот момент, когда вы получаете удовольствие от каждого движения, он делает это с вами в унисон.
32. Запахи возбуждают. Пусть секс у него ассоциируется с ароматом вашего парфюма или масла, которые вы наносите за десять минут “до”.
33. Меняйте алгоритмы. Начиная со звуков, которые вы издаете в постели, заканчивая позами, в которых доходите до пика.
34. Проведите несколько дней друг без друга — это усилит привязанность и желание.
35. Никто не отменял секс по телефону — переписывайтесь на работе, вспоминая детали прошлой ночи, или присылайте друг другу сексуальные фото.
36. Не пренебрегайте быстрым страстным сексом — он всегда вызывает адреналин.
37. Будите его ночью — начинайте с легких поглаживаний. Эффект неожиданности усиливает эмоции.
38. Снимите домашнее видео — только не забудьте потом его спрятать в потайную папку.
39. Каждую неделю выполняйте новую фантазию друг друга.
40. Играйте в “Слабо” или “Я никогда не” — это будет так же весело и волнующе, как в подростковом возрасте.
41. Не соглашайтесь на безвозмездное удовольствие. Ты — мне, я — тебе.
42. Обратитесь к камасутре — сначала будет смешно и неудобно, но потом вы точно найдете что-то “свое”.
43. Затейте сексуальную игру с едой: пусть это старо, как мир, но всегда возбуждает и утоляет голод.
44. И все же перейдем к ролевым играм: почему нет? Как бы это банально ни звучало — начните с медсестры и пациента.
45. Наручники, плетки и маски еще никого не оставили равнодушным.
46. Попробуйте легкую форму тантрического секса — довести друг друга до пика нетипичным образом.
47. Изучите упражнения Кегеля — эффект почувствуете не только вы, но и он.
48. Во время ласк самостоятельно направляйте его руки — это еще больше вас заведет.
49. Посмотрите с ним его любимый порнофильм.
50. Приобретите вибрирующее нижнее белье с пультом. Так он сможет контролировать ваши эмоции даже на светском ужине.
51. Попробуйте секс в воде. Это может быть бассейн или море.
52. Принимайте душ вместе.
53. Неожиданно говорите друг другу о своих желаниях. Даже если находитесь в супермаркете.
54. Устройте марафон — попробуйте делать это каждый день в течение нескольких месяцев, как бы вы ни уставали и сколько бы времени у вас ни было.
55. Составьте список того, чего вы еще не пробовали, и вычеркивайте сделанное.
56. Внезапно приезжайте друг к другу на работу, чтобы “взбодриться” в обеденный перерыв.
57. Снимите номер в отеле и устройте “типичный романтический вечер”.
58. Отправьтесь вместе в бар и вспомните безумное начало ваших отношений: танцуйте и целуйтесь у всех на глазах.
59. Устройте челлендж — путешествуйте по разным городам с целью расширить свою интимную карту.
60. Ходите по дому обнаженными. Сначала будете чувствовать себя странно, но это того стоит.
61. Вместе занимайтесь спортом — это заводит.
62. Не забывайте, что все мужчины без исключения любят оральный секс.
63. Дарите друг другу интимные подарки и изучайте их вместе.
64. Не бойтесь замкнутых пространств — секс в лифте запомнится надолго.
65. Сексуальные танцы в стиле “Девять с половиной недель” актуальны всегда.
66. Попробуйте как-нибудь приготовить ужин в фартуке на обнаженное тело. Он не сможет оторваться от вас, а следовательно и от ужина.
67. Большинство мужчин мечтают о сексе или хотя бы ласках в самолете.
68. Заставьте друг друга испытывать адреналин: прыгните с парашютом или отправляйтесь на американские горки. Страх возбуждает.
69. Принимайте ванну вместе: пена, вино и расслабляющая музыка — правильное завершение дня.