69 советов, которые разнообразят интимную жизнь

1. Главное в интимных отношениях честность — прежде чем имитировать оргазм в первый раз, запомните, что потом вам придется повторять это снова и снова.

2. Чередуйте нежность с грубостью.

3. Делайте это под музыку: от классики до саундтрэка из “Нимфоманки”.

4. Экспериментируйте с локацией: пусть сегодня это будет кухонный стол или стиральная машинка.

5. Секс в общественных местах многим кажется дикостью. Пока вы не начнете с элементарного — с уютного парка или с примерочной.

6. Если вы хотите от него определенных действий (например, завязать вам глаза), сначала проделайте это с ним — намек будет понят.

7. Часто ваше обоюдное удовольствие зависит не от техники выполнения действий, а от энтузиазма.

8. Расслабьтесь и договоритесь о том, что по очереди будете вести себя так, как вам нравится. 15 минут рулит он, а затем — вы.

9. Периодически устраивайте ознакомительные сеансы тела — плавно изучайте чувствительные зоны друг друга.

10. Если вы думаете, что инициатива всегда должна исходить от него — вы заблуждаетесь.

11. Недостаток секса действительно влияет на ваше эмоциональное состояние, поэтому не позволяйте себе превращать его в обыденность.

12. Используйте смазки — пусть это будут не только средства с разными запахами, но и с разогревающим или охлаждающим эффектом.

13. Даже новое постельное белье влияет на ваше настроение — отдавайте предпочтение плотному однотонному хлопку.

14. Разговаривайте во время секса: начните с невинных, пусть даже робких фраз, сказанных шепотом. Постепенно вы выработаете свой собственный язык.

15. Обращайте внимание на мелочи: язык тела, выражение лица, реакции партнера направят вас в правильное русло.

16. Берите пример с киногероев: совместный просмотр эротического фильма настроит на нужный лад.

17. Неправда, что мужчины не обращают внимания на эпиляцию — не пренебрегайте этим.

18. Первый шаг к новым ощущениям — красивое нижнее белье. Выбирайте меньше кружева, но больше прозрачных тканей. Чулки тоже необходимы.