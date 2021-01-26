26.01.2021, 17:30
ФОТО | “Я горжусь своими +10 кг”: эстонская спортсменка похвасталась накаченной попой(3)
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Эстонская спортсменка и бывшая фигуристка Эрна Хуско, которая на данный момент проживает в Финляндии, показала свои невероятные результаты — какие она накачала ягодицы, благодаря упорным тренировкам и занятиям.
“Я горжусь своими +10 кг и могу сказать, что я самая счастливая версия себя за все время”, — написала девушка под фотографией, а также прорекламировала свой 6-недельный фитнес-курс.
В своем Инстаграме спортсменка выкладывает фотографии правильного питания, а также делится спортивными достижениями и показывает различные упражнения.