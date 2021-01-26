Мэрилин Керро рассказала, почему в ее доме нет зеркал и рамок с фотографиями

Например, в доме экстрасенса нет ни зеркал, ни рамок с фотографиями. “Я не рекомендую расставлять зеркала, потому что младенцам нельзя смотреться в них слишком долго. Их чакры открыты, поэтому они могут общаться с потусторонним миром через свои глаза, которые являются зеркалом их души, и призывать нежеланных духов. Новорожденные и младенцы до девяти месяцев особенно уязвимы”, — пояснила экстрасенс.