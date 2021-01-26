26.01.2021, 19:30
Мэрилин Керро рассказала, почему в ее доме нет зеркал и рамок с фотографиями
Foto: Kristjan Lepp
В прошлом году экстрасенс Мэрилин Керро рассказала читателям портала Kroonika об особенностях ее уникального дома, передает TV3.
Например, в доме экстрасенса нет ни зеркал, ни рамок с фотографиями. “Я не рекомендую расставлять зеркала, потому что младенцам нельзя смотреться в них слишком долго. Их чакры открыты, поэтому они могут общаться с потусторонним миром через свои глаза, которые являются зеркалом их души, и призывать нежеланных духов. Новорожденные и младенцы до девяти месяцев особенно уязвимы”, — пояснила экстрасенс.
Также Мэрилин не хочет выставлять фотографии в рамках, потому что она не желает жить прошлым и хочет, чтобы у ее детей развивалось чувство независимости. “Когда они смотрят фотографии из прошлого, они как будто застревают в них и чувствуют себя в безопасности благодаря изображенным на фотографиях людям”, — сказала Мэрилин.