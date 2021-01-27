27.01.2021, 10:08
Кая Каллас об обратной стороне поста премьер-министра: “Вчера был очень грустный разговор с сыном…”(40)
26 января новый премьер-министр Эстонии Кая Каллас принесла присягу в парламенте, и рассказала в интервью порталу Kroonika, как новая должность влияет на ее семейную жизнь.
“Вчера у меня был очень грустный разговор с сыном, потому что он сказал, что теперь дело обстоит так: есть только Кая Каллас, а матери нет”, — рассказала новая глава правительства. Хотя Каллас не могла проводить много времени со своей семьей в последние недели, она призналась, что баланс работы и личной жизни необходимо поддерживать в будущем.
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