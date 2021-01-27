ФОТО | Эстонская телеведущая, переехавшая на остров Бали, продемонстрировала свои упругие ягодицы

Летом 2019 года Кейли поделилась секретом ее подтянутого тела — нужно есть салат, а не жирный стейк из свинины. “У меня вообще есть правило, что на завтрак и обед, до двух часов, я ем все, что хочу, но по вечерам я ем только легкую пищу. Я также стараюсь тренироваться хотя бы пару раз в неделю в загруженные дни, в более спокойные дни — больше. Летом, например, играю в теннис. К счастью, фастфуд никогда не казался мне привлекательным”, — рассказала блогерша.