“На 99,9% отцовство доказано”: внебрачная дочь Владимира Коренева является ему родной

На прощании с артистом Харьковой не было. “На похороны не приехала, так как не хотела доставлять той стороне неудобств. Я видела папу. Была в театре неоднократно”, — объясняет Евгения.

46-летняя внебрачная дочь актера попробовала связаться с родной сестрой Ириной. Так, по словам Евгении, она хотела поддержать семью отца. “Написала Ирине в Instagram: “Приношу свои искренние соболезнования. Помни, что у тебя есть сестра”. Ирина ничего не ответила. Думаю, что ей не до меня было. Конечно, хочу встретиться с Ириной. Нам нечего делить. Не существует никакой материальной составляющей”, — отметила Харькова в программе “Андрей Малахов. Прямой эфир”.

Мать Евгении жива. Женщина рассказывала, что познакомилась с Кореневым, когда тот приезжал в лагерь в 70-х годах. “Завязалось дальнейшее общение, а потом все само собой случилось. Я никаких иллюзий не строила. Понимала, что это мимолетное увлечение и с его, и с моей стороны”, — рассказывала родительница Харьковой.

У Евгении есть желание поддерживать связь с родней отца, поэтому она и ее дочь сдали ДНК-тест. Результаты исследования в студию внесла генетик Снежана Королева. Софья Герасимова, дочь Харьковой, которая не знала звездного дедушку, огласила итоги. “На 99,9% отцовство практически доказано”, — произнесла девушка. Ее мама отметила, что сомнений у нее и не было.

Напомним, Владимир Коренев в последние годы работал в театре и был занят до последнего. Его близкие утверждают, что он надеялся выйти из больницы, но чуда не произошло. Организм актера был сильно ослаблен из-за коронавируса и не справился с болезнью.