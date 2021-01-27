Ранние подъемы, насморк и ежедневные звонки жене: как Михаил Ефремов живет в колонии

Эпизод психологической драмы “Полет” рассказывает историю персонажа Михаила Ефремова — юриста Игоря Жабенко. Вместе с коллегами он отправляется в командировку, но из-за невнимательности группа приезжает в другой аэропорт. Позже становится известно, что их самолет разбился сразу после взлета. На фоне стресса у каждого происходит переоценка ценностей, переосмысление собственной жизни…

Так совпало, что герой Ефремова в сериале попадает примерно в те же обстоятельства, что и сам актер — становится виновником пьяной аварии, в которой погибает человек. “Жизнь уже никогда не будет прежней”, — произносит его персонаж в проморолике. Сейчас эта фраза выглядит пророческой. В глубине души он надеется, что когда-нибудь боль от трагедии утихнет, позволит ему хоть на минуту перестать жить прошлым и вернуться в настоящее.

Сам Михаил Олегович, который сейчас отбывает срок в колонии под Белгородом, уже признавался, что вряд ли когда-нибудь оправится от произошедшего и сможет работать по своей профессии.

“Сначала ему было тяжко, но потом потихоньку адаптировался, говорит, что жить там можно, и, может, даже нужно, — рассказали “СтарХиту” в окружении Ефремова. — Все к нему очень хорошо относятся, и другие заключенные, и начальство называют “дядя Миша”. Он со всеми ладит, условиями доволен, едой — тоже. Хотя режим дня, конечно, немного непривычный — очень ранние подъемы. Говорит, что так, мол, и жаворонком станет”.

Осужденные в исправительной колонии большую часть дня проводят за работой. Выбор специальностей самый разнообразный — есть и пекари, и швеи, и токари, и электромонтеры. “Михаил тоже трудится, — рассказывает источник. — Когда он немного приболел, подхватил насморк, и его на какое-то время освободили от работы, то даже как-то непривычно себя чувствовал: мол, лучше чем-то заниматься, так день быстрее проходит”.