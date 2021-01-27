"Отвратительно": Подписчики жестко раскритиковали Собчак за откровенное фото

“Жалко, конечно, что все лучшее у меня позади… С другой стороны скоро сороковник, чего еще ожидать самой от себя, кроме таких фото?)”, — написала она (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Подписчики в оценке снимка разделились на два лагеря: одни засыпали Собчак комплиментами по поводу ее фигуры, другие обратили внимание на чересчур откровенный наряд и неравномерный загар.



“Мне кажется, что лучше смотрится, когда загар ровный, без полосок от предыдущего купальника. И когда попа одного цвета со спиной”, — заметила пользовательница под ником sveta_bekkum.

“Какой ужасный загар. Ничего хуже в своей жизни не видела. Это отвратительно”, — отметила porshnevalen.

“Судя по всему, всё лучшее — это сандали?)))” — предположил chorty_cho.

“И она болотировалась в президенты”, — выразил недоумение 123456679g. Об этом сообщает “Рамблер”. Далее: https://news.rambler.ru/starlife/45686661/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink