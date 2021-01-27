Возбуждает лучше порно: секс-игра “эротическое чтение”

Эта секс-игра была придумана на основе американской игры poker face. Все, что вам потребуется, — книга и немного свободного времени. Не столь важно, какую именно литературу вы выберете, но пусть это будет то, что вас точно не насмешит в процессе. Еще один плюс игры, — каждый из партнеров сможет получить удовольствие от нее.

Правила очень просты: вы берете книгу и начинаете читать ее вслух, пока ваш партнер доставляет вам оральное наслаждение. Читать необходимо четко и с выражением, как будто вас совершенно ничто не отвлекает. В процессе чтения вы будете возбуждаться все сильнее, а когда поймете, что уже не можете себя сдерживать… самое время поменяться местами! Теперь пусть партнер читает книгу, а вы тем временем попробуйте доставить ему незабываемое удовольствие.

Завершить игру можно классическим сексом, который наверняка превзойдет все ваши ожидания. Преимущества этой эротической игры заключается в том, что партнеры по большей части задействуют свою фантазию и стараются сосредоточиться на ощущениях. В то время как при просмотре порно кадры с другими людьми выступают в качестве отвлекающего маневра.