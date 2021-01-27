ВИДЕО | Как выглядит роскошный особняк Ротару под Киевом: опубликованы уникальные кадры

Участок певицы площадью 1412 кв. м находится на границе поселков Пятихатки и Козино в сосновой роще. Поместье расположено недалеко от Днепра, хоть и собственного выхода к нему не имеет.

Изначально деревянный дом Ротару превратила в кирпичный коттедж необычной формы. Сама территория усажена деревьями: соснами, голубыми елями и другими вечнозелеными растениями. Некоторые кустарники на момент съемки были укутаны защитной пленкой.

"Страна.ua" отмечает также, что во дворе был припаркован автомобиль артистки – белый Range Rover, а над каминным залом шел дым. Не исключено, что она как раз была дома.