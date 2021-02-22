Шоу-бизнес
22.02.2021, 13:01

Эстонский актер сыграет в продолжении известного сериала “Викинги”

 
Pääru Oja
Foto: Rauno Volmar
Уже давно говорилось о загадочном проекте, в котором участвует эстонский актер Пяэру Оя. Теперь стало известно, что речь идет о готовящемся 24-серийном спин-оффе “Викинги: Вальхалла” по мотивам телесериала “Викинги”. Производством занимается компания Netflix. Об этом пишет Kroonika с ссылкой на Õhtuleht.

Актер рассказал порталу Õhtuleht, как ему довелось принять участие в этом сериале. “Я попал в него через ирландское агентство, где работает мой финский агент”, — объяснил Оя. Он также сыграл в фильме режиссера Вейко Ыунпуу “Последние”, который был снят в Лапландии совместно с Эстонией, Финляндией и Голландией, и для которого Оя был вынужден научиться говорить по-фински.

Пяэру также поделился впечатлением о самом сериале “Викинги”: “Конечно, я его смотрел, и мне понравилось”.

Согласно базе данных фильмов IMDB, Пяэру Оя играет персонажа по имени Арне Гормссон и его можно будет увидеть в десятом эпизоде 24-серийного сериала. В сериале также принимают участие Лаура Берлин, Сэм Корлетт, Брэдли Фригард, Фрида Густавссон, Кэролайн Хендерсон и другие.

Действия “Валгаллы” происходят через сто лет после событий оригинального сериала и также снимаются в Ирландии. Сериал рассказывает о конце эпохи викингов, поскольку Королевство Англия сопротивляется своим скандинавским налетчикам. После смерти короля Эдуарда Исповедника три лорда претендуют на английский трон, навсегда изменив будущее Англии.

Будете ли Вы смотреть сериал?

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