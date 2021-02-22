Эстонский актер сыграет в продолжении известного сериала “Викинги”
Актер рассказал порталу Õhtuleht, как ему довелось принять участие в этом сериале. “Я попал в него через ирландское агентство, где работает мой финский агент”, — объяснил Оя. Он также сыграл в фильме режиссера Вейко Ыунпуу “Последние”, который был снят в Лапландии совместно с Эстонией, Финляндией и Голландией, и для которого Оя был вынужден научиться говорить по-фински.
Пяэру также поделился впечатлением о самом сериале “Викинги”: “Конечно, я его смотрел, и мне понравилось”.
Согласно базе данных фильмов IMDB, Пяэру Оя играет персонажа по имени Арне Гормссон и его можно будет увидеть в десятом эпизоде 24-серийного сериала. В сериале также принимают участие Лаура Берлин, Сэм Корлетт, Брэдли Фригард, Фрида Густавссон, Кэролайн Хендерсон и другие.
Действия “Валгаллы” происходят через сто лет после событий оригинального сериала и также снимаются в Ирландии. Сериал рассказывает о конце эпохи викингов, поскольку Королевство Англия сопротивляется своим скандинавским налетчикам. После смерти короля Эдуарда Исповедника три лорда претендуют на английский трон, навсегда изменив будущее Англии.