Эстонский актер сыграет в продолжении известного сериала “Викинги”

Актер рассказал порталу Õhtuleht, как ему довелось принять участие в этом сериале. “Я попал в него через ирландское агентство, где работает мой финский агент”, — объяснил Оя. Он также сыграл в фильме режиссера Вейко Ыунпуу “Последние”, который был снят в Лапландии совместно с Эстонией, Финляндией и Голландией, и для которого Оя был вынужден научиться говорить по-фински.

Пяэру также поделился впечатлением о самом сериале “Викинги”: “Конечно, я его смотрел, и мне понравилось”.

Согласно базе данных фильмов IMDB, Пяэру Оя играет персонажа по имени Арне Гормссон и его можно будет увидеть в десятом эпизоде 24-серийного сериала. В сериале также принимают участие Лаура Берлин, Сэм Корлетт, Брэдли Фригард, Фрида Густавссон, Кэролайн Хендерсон и другие.