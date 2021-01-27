Нарвская группа выпустила очень милое видео о пандемии

Изначально на песню было запланировано игровое видео, но из-за закрытых границ его съёмки в 2020 году стали невозможными. Тогда группа решила выпустить т.н. “lyric video” (с текстом). Эта идея в итоге вылилась в трогательную историю в виде рукописных записок, оставленных на холодильнике.

Группа Avenova частично состоит из участников другого популярного и за пределами Эстонии нарвского коллектива Avenue. Новое звучание настолько отличалось от привычного фолк-рока, с которым более 20 лет ассоциируется группа, что три года назад было решено создать новый коллектив. Стоит отметить, что музыка в группе Avenova пишется полностью самими музыкантами.

Хорошо известная и любимая многими группа Avenue также работает над очередным, восьмым, альбомом в традиционном своём звучании. Кроме того, лидером обеих групп Владимиром Чердаковым осенью 2020 года был создан ещё один коллектив, на этот раз куда более акустический, который получил название “Че”.