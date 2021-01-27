Умер актер Юрий Лахин, сыгравший в “Ликвидации” и “Вечном зове”

По данным РЕН ТВ, Лахин умер в одной из московских клиник от осложнений, вызванных COVID-19.

Заслуженный артист РСФСР, актер театра и кино Юрий Лахин умер в Москве на 69-м году жизни. По предварительной информацией, причиной его смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом. Последние дни жизни Лахин провел в одной из столичных больниц в тяжелом состоянии. pic.twitter.com/Jj8yk60coh

Лахин получил известность после роли в сериале “Вечный зов” (1973-1983 годы). Среди других его работ — сериалы “Громовы”, “Ликвидация”, “Молодежка” и “Обручальное кольцо”. С 1996 года был артистом театра “Сатирикон”. В 1988 году ему было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР.