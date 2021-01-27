27.01.2021, 17:36
Умер актер Юрий Лахин, сыгравший в “Ликвидации” и “Вечном зове”(6)
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Актер театра и кино Юрий Лахин умер в возрасте 68 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на драматурга и режиссера Николая Коляду. Лахин и Коляда в 1970-х — 1980-х годах служили в Свердловском академическом театре драмы, пишет meduza.
По данным РЕН ТВ, Лахин умер в одной из московских клиник от осложнений, вызванных COVID-19.
Лахин получил известность после роли в сериале “Вечный зов” (1973-1983 годы). Среди других его работ — сериалы “Громовы”, “Ликвидация”, “Молодежка” и “Обручальное кольцо”. С 1996 года был артистом театра “Сатирикон”. В 1988 году ему было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР.