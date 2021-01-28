ФОТО | Новая жертва неудачной пластики: Деми Мур шокировала лицом на показе в Париже

У голливудской актрисы Деми Мур есть замечательная традиция — почти каждый год она начинает с посещения Недель моды в Париже. Стартует в январе — на кутюрных показах, а вскоре прилетает и на женские сезонные шоу. Так было в 2020-м — за пару месяцев до мирового локдауна. Так случилось и в 2021-м. Правда, на этот раз она выступала не только в качестве гостьи, но и в качестве модели — 58-летняя звезда вышла на подиум Fendi.

Перед фотографами актриса предстала в эффектном шелковом костюме — широкие брюки дополнил жакет с открытыми плечами, внушительным декольте и длинными рукавами. Образ завершили необычные серьги-каффы.

Появление Деми вызвало недоумение. Первый вопрос: что у нее с лицом? Сразу стало понятно — она что-то сделала. И весьма кардинальное.

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С пластическими хирургами Мур давно на «ты», так что нет сомнений в том, что в конце года она вновь их посетила. Как мы могли это пропустить? Легко! Какое-то время в соцсетях знаменитость не появлялась, а если и появлялась, то, естественно, в маске, в очках — то есть под прикрытием.

В защитном экране она прибыла и в Париж. А теперь, как видим, на дебютном показе Кима Джонса для Fendi представила не только наряды из кутюрной коллекции весна-лето 2021, но и свое новое лицо.

Перемены коснулись, кажется, всех его частей. Кончик носа сужен и приподнят вверх, как у юных инстаграмщиц. Изменилась форма губ — верхняя выглядит более очерченной, нижняя стала ощутимо более объемной, словно вывернутой наружу. Деми как будто делает «пю».

Но главное — скулы. Явно откорректированые с помощью филлеров, они смотрятся неестественно объемными. Складывается ощущение, что они подвязаны ниточками.

А так выглядела Деми Мур до операции:

Как вам изменения во внешности звезды?