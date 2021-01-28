Анастасия Волочкова объявила о расставании с женихом

Звезда решила сама рассказать обо всем поклонникам и посвятила две инстаграм-публикации объяснению сложившейся ситуации.

Я приняла решение расстаться со своим любимым человеком… Мы долгое время жили вместе. Множество прекрасных моментов и событий и отдыхов нас объединяло.

Анастасия Волочкова

Она отметила, что не позволит себе сказать ничего плохого в адрес экс-возлюбленного, однако призналась, что разочаровалась в избраннике.



“Я поступила честно и открыто. Настоящие женщины, умеющие любить, верю, меня поймут. Я щедро делилась с вами эмоциями любви, которые меня переполняли, но этот огонь перегорел. В то же время, это был опыт. И я решила начать новый этап своей жизни…” — добавила Волочкова.

Кроме того, Анастасия намекнула на то, что жених был финансово менее обеспечен, чем она. “Для меня в отношениях с мужчиной никогда не был значим его финансовый достаток. Я всегда открываю щедро свою душу. И не жалею о своей доверчивости, открытости и романтичной своей натуры. Но так получилось, что сердце мое подсказало мне, что нужно многое изменить. И, разочаровавшись, я решила не лгать самой себе”, — написала балерина в эмоциональном посте.

Напомним, о новом романе Волочковой стало известно около года назад, в ее день рождения. Тогда балерина сообщила, что избранник сделал ей предложение руки и сердца. Позднее Анастасия упомянула, что ее свадьба состоится в красивую дату — 20.10.2020. Однако, судя по всему, планы пары изменились. В минувшем ноябре звезда случайно раскрыла имя избранника.