28.01.2021, 17:30
Внучка Боярского стала звездой сексуальной фотосессии(10)
22-летняя внучка Михаила Боярского Екатерина опубликовала в инстаграме новый откровенный снимок: девушка позирует в мини-юбке и топе с огромным вырезом, пишет mail.ru
22-летняя внучка Михаила Боярского Екатерина опубликовала в инстаграме новый откровенный снимок: девушка позирует в мини-юбке и топе с огромным вырезом.
“Красота до безумия”, “Ты девушка-огонь!”, “Прекрасна”, — комментируют в сети снимки.
Ранее Боярская впечатлила фанатов фигурой в купальнике, блеснула в кожаном мини и выгуляла крошечный топ.