Шоу-бизнес
28.01.2021, 17:30

Внучка Боярского стала звездой сексуальной фотосессии

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Instagram
22-летняя внучка Михаила Боярского Екатерина опубликовала в инстаграме новый откровенный снимок: девушка позирует в мини-юбке и топе с огромным вырезом, пишет mail.ru

22-летняя внучка Михаила Боярского Екатерина опубликовала в инстаграме новый откровенный снимок: девушка позирует в мини-юбке и топе с огромным вырезом.

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Публикация от VENNA (@boyarskaya.katerina)

“Красота до безумия”, “Ты девушка-огонь!”, “Прекрасна”, — комментируют в сети снимки.

Ранее Боярская впечатлила фанатов фигурой в купальнике, блеснула в кожаном мини и выгуляла крошечный топ.

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