Секс
28.01.2021, 20:30

5 лучших секс-поз для женского оргазма

 (3)
Pixabay
Большинству женщин сложно достичь оргазма во время проникающего секса. Но есть пять поз, которые чаще всего приводят к успеху. Попробуйте каждую из них и определите, какая подходит именно вам, передает lifehacker.

1. Наездница


Как выполнить

Партнёр ложится на спину, женщина садится сверху и обхватывает его ногами. Во время секса лучше раскачиваться взад-вперёд, вместо того чтобы пытаться прыгать. Также можно попробовать медленно описывать тазом восьмёрку.

Почему это работает

Когда женщина находится сверху, она полностью контролирует темп, угол и глубину проникновения.

Есть много вариаций этой позиции, что делает её универсальной.
Стимуляция мужчины в этой позе не очень сильная, поэтому он может продержаться дольше и дать партнёрше время достичь оргазма.

Вариации

Попробуйте позу “Обратная наездница”: для этого партнёрше нужно сесть спиной к лицу мужчины. Таким образом, он получит отличный вид, а она — новые возможности для стимуляции.
Мужчина может подложить под спину подушку и немного приподняться. В результате изменится положение пениса и можно будет простимулировать другие зоны влагалища.
Чтобы усилить стимуляцию точки G, женщине лучше откинуться назад. В таком положении также удобно ласкать клитор.

2. Догги-стайл

Как выполнить

Партнёры стоят на коленях, и мужчина проникает в женщину сзади. Двигаться в таком положении может либо только партнёр, либо оба.

Почему это работает

Для женщин, которые могут достичь вагинального оргазма, плюс — интенсивность и прямая стимуляция точки G.
Женщинам, которым для оргазма нужна стимуляция клитора, в таком положении удобно ласкать себя рукой или использовать секс-игрушку.

Вариации

Партнёрша может опуститься на локти, чтобы изменить угол проникновения.
Партнёр может стоять рядом с кроватью — в таком случае глубина и интенсивность проникновения будут ещё больше.
Чтобы сделать позу более интимной, партнёрам достаточно лечь.

3. Техника коитального выравнивания

Как выполнить

Всё начинается с миссионерской позиции, затем мужчина поднимается чуть выше традиционного положения и, вместо того чтобы совершать проникающие движения, концентрируется на скользящих.

Почему это работает

В таком положении лобковая кость партнёра трётся о клитор, что и даёт ту самую стимуляцию, которая необходима многим женщинам для оргазма. При этом поза остаётся достаточно расслабленной и интимной.

Вариации

Для более сильной клиторальной стимуляции нужно в буквальном смысле раскрыть половые губы, чтобы клитор соприкасался с телом партнёра.
Если женщина подложит подушку под бёдра, изменится угол проникновения.
Нелишним будет использовать смазку: она усилит скольжение.


4. Обратная наездница + ножницы

Как выполнить

Это не самая простая позиция. Женщина должна сесть спиной к лицу мужчины и как бы обвить своими ногами одну из его ног, согнутых в колене.

Почему это работает

Как и в позе “Наездница”, здесь партнёрша контролирует темп, а также силу клиторальной стимуляции.
Кроме того, это не самая распространённая позиция, так что сама её новизна может быть возбуждающей.

Вариации

Здесь всё зависит от женщины. Она может менять положение ног: расставлять их шире или сдвигать, — а также откидываться назад и наклоняться вперёд.

5. Мост

Как выполнить

Начните с миссионерской позиции. Затем партнёр должен встать на колени, а партнёрша — поднять таз.

Почему это работает

Эта позиция обеспечивает глубокое проникновение и стимуляцию точки G.
Также в такой позе партнёру удобно ласкать клитор.

Вариации

Мужчина может приподниматься или опускаться, чтобы менять угол проникновения. Собственно, как и женщина.
Чтобы усилить интенсивность, партнёрше лучше обвить ногами торс партнёра или закинуть их ему на плечи.

Оставить комментарий Читать комментарии (3)