5 лучших секс-поз для женского оргазма

1. Наездница



Как выполнить

Партнёр ложится на спину, женщина садится сверху и обхватывает его ногами. Во время секса лучше раскачиваться взад-вперёд, вместо того чтобы пытаться прыгать. Также можно попробовать медленно описывать тазом восьмёрку.

Почему это работает

Когда женщина находится сверху, она полностью контролирует темп, угол и глубину проникновения.

Есть много вариаций этой позиции, что делает её универсальной.

Стимуляция мужчины в этой позе не очень сильная, поэтому он может продержаться дольше и дать партнёрше время достичь оргазма.

Вариации

Попробуйте позу “Обратная наездница”: для этого партнёрше нужно сесть спиной к лицу мужчины. Таким образом, он получит отличный вид, а она — новые возможности для стимуляции.

Мужчина может подложить под спину подушку и немного приподняться. В результате изменится положение пениса и можно будет простимулировать другие зоны влагалища.

Чтобы усилить стимуляцию точки G, женщине лучше откинуться назад. В таком положении также удобно ласкать клитор.

2. Догги-стайл

Как выполнить

Партнёры стоят на коленях, и мужчина проникает в женщину сзади. Двигаться в таком положении может либо только партнёр, либо оба.

Почему это работает

Для женщин, которые могут достичь вагинального оргазма, плюс — интенсивность и прямая стимуляция точки G.

Женщинам, которым для оргазма нужна стимуляция клитора, в таком положении удобно ласкать себя рукой или использовать секс-игрушку.

Вариации

Партнёрша может опуститься на локти, чтобы изменить угол проникновения.

Партнёр может стоять рядом с кроватью — в таком случае глубина и интенсивность проникновения будут ещё больше.

Чтобы сделать позу более интимной, партнёрам достаточно лечь.

3. Техника коитального выравнивания

Как выполнить

Всё начинается с миссионерской позиции, затем мужчина поднимается чуть выше традиционного положения и, вместо того чтобы совершать проникающие движения, концентрируется на скользящих.

Почему это работает