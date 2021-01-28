5 лучших секс-поз для женского оргазма(3)
1. Наездница
Как выполнить
Партнёр ложится на спину, женщина садится сверху и обхватывает его ногами. Во время секса лучше раскачиваться взад-вперёд, вместо того чтобы пытаться прыгать. Также можно попробовать медленно описывать тазом восьмёрку.
Почему это работает
Когда женщина находится сверху, она полностью контролирует темп, угол и глубину проникновения.
Есть много вариаций этой позиции, что делает её универсальной.
Стимуляция мужчины в этой позе не очень сильная, поэтому он может продержаться дольше и дать партнёрше время достичь оргазма.
Вариации
Попробуйте позу “Обратная наездница”: для этого партнёрше нужно сесть спиной к лицу мужчины. Таким образом, он получит отличный вид, а она — новые возможности для стимуляции.
Мужчина может подложить под спину подушку и немного приподняться. В результате изменится положение пениса и можно будет простимулировать другие зоны влагалища.
Чтобы усилить стимуляцию точки G, женщине лучше откинуться назад. В таком положении также удобно ласкать клитор.
2. Догги-стайл
Как выполнить
Партнёры стоят на коленях, и мужчина проникает в женщину сзади. Двигаться в таком положении может либо только партнёр, либо оба.
Почему это работает
Для женщин, которые могут достичь вагинального оргазма, плюс — интенсивность и прямая стимуляция точки G.
Женщинам, которым для оргазма нужна стимуляция клитора, в таком положении удобно ласкать себя рукой или использовать секс-игрушку.
Вариации
Партнёрша может опуститься на локти, чтобы изменить угол проникновения.
Партнёр может стоять рядом с кроватью — в таком случае глубина и интенсивность проникновения будут ещё больше.
Чтобы сделать позу более интимной, партнёрам достаточно лечь.
3. Техника коитального выравнивания
Как выполнить
Всё начинается с миссионерской позиции, затем мужчина поднимается чуть выше традиционного положения и, вместо того чтобы совершать проникающие движения, концентрируется на скользящих.
Почему это работает
В таком положении лобковая кость партнёра трётся о клитор, что и даёт ту самую стимуляцию, которая необходима многим женщинам для оргазма. При этом поза остаётся достаточно расслабленной и интимной.
Вариации
Для более сильной клиторальной стимуляции нужно в буквальном смысле раскрыть половые губы, чтобы клитор соприкасался с телом партнёра.
Если женщина подложит подушку под бёдра, изменится угол проникновения.
Нелишним будет использовать смазку: она усилит скольжение.
4. Обратная наездница + ножницы
Как выполнить
Это не самая простая позиция. Женщина должна сесть спиной к лицу мужчины и как бы обвить своими ногами одну из его ног, согнутых в колене.
Почему это работает
Как и в позе “Наездница”, здесь партнёрша контролирует темп, а также силу клиторальной стимуляции.
Кроме того, это не самая распространённая позиция, так что сама её новизна может быть возбуждающей.
Вариации
Здесь всё зависит от женщины. Она может менять положение ног: расставлять их шире или сдвигать, — а также откидываться назад и наклоняться вперёд.
5. Мост
Как выполнить
Начните с миссионерской позиции. Затем партнёр должен встать на колени, а партнёрша — поднять таз.
Почему это работает
Эта позиция обеспечивает глубокое проникновение и стимуляцию точки G.
Также в такой позе партнёру удобно ласкать клитор.
Вариации
Мужчина может приподниматься или опускаться, чтобы менять угол проникновения. Собственно, как и женщина.
Чтобы усилить интенсивность, партнёрше лучше обвить ногами торс партнёра или закинуть их ему на плечи.