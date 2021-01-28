Василия Ланового перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ

Отмечается, что состояние 87-летнего актера резко ухудшилось, при этом за последние дни ему сделали четыре теста на коронавирус, показавшие отрицательный результат. Лановой находится в больнице с начала января.

Лановой и и его супруга Ирина Купченко заразились коронавирусом 2 января. Несмотря на нормальное самочувствие врачи решили госпитализировать актера из-за его возраста. У него обнаружили 5-процентное поражение легких и поставили диагноз пневмония. 8 января сообщалось, что Лановой пошел на поправку.

Друг Василия Ланового, народный артист России и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов рассказал о состоянии 87-летнего актера в четверг, 28 января. Его слова передает телеканал “Звезда”.



По заявлению Герасимова, состояние Ланового оценивается как очень тяжелое. Он также подтвердил информацию о подключении пожилого актера к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

“То, что он почувствовал себя неважно, знали уже раньше. А то, что настолько серьезно, что подключили к ИВЛ, это узнали сегодня”, — добавил Герасимов.





