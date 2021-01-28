Умер актер Василий Лановой

2 января сообщалось, что Василий Лановой и его супруга актриса Ирина Купченко заразились коронавирусом. Актер чувствовал себя нормально, однако из-за возраста его решили госпитализировать. Представительница артиста Антонина Журавлева заявляла, что у него поражено всего 5 процентов в легких и его выпишут через несколько дней.