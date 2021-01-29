Вдова Грачевского рассказала о конфликте с мужем перед его смертью

В передаче "Пусть говорят" Белоцерковская призналась, что ругалась с мужем из-за поведения в больнице, куда он был госпитализирован с коронавирусом.

"Я с ним жутко ругалась первые два дня, потому что он в маске раздавал интервью всем. Говорю — тебе дают кислород, тебе будет тяжело дышать, а ты его просто распространяешь не туда, куда нужно", — рассказала Белоцерковская, добавив, что просила мужа лечиться, а не раздавать интервью.