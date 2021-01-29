29.01.2021, 12:00
Квартира на Арбате и дом: какое наследство оставил Лановой(9)
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Актер Василий Лановой ушел из жизни в 87 лет. В наследство он оставил родным дорогую недвижимость. Она перейдет его жене актрисе Ирине Купченко и сыну Александру, передает rambler.
В свое время актер купил дом в подмосковном поселке Внуково. Его соседями стали актер Александр Абдулов и телеведущий Владимир Познер.
Мужчина всегда делал акцент на том, что не вырубил ни одной сосны и ели на участке. Дом обошелся Лановому в миллион долларов. Сегодня, как говорят риелторы, его цена взлетела еще на 500 тысяч и составляет полтора миллиона.