Квартира на Арбате и дом: какое наследство оставил Лановой

В свое время актер купил дом в подмосковном поселке Внуково. Его соседями стали актер Александр Абдулов и телеведущий Владимир Познер.

Мужчина всегда делал акцент на том, что не вырубил ни одной сосны и ели на участке. Дом обошелся Лановому в миллион долларов. Сегодня, как говорят риелторы, его цена взлетела еще на 500 тысяч и составляет полтора миллиона.